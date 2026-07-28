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Meteo: agosto al via con caldo africano, afa e pochi temporali sui rilievi

La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana, a cavallo tra la fine di luglio e agosto, indica un caldo decisamente oltre la norma.
Tendenza28 Luglio 2026 - ore 11:15 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza28 Luglio 2026 - ore 11:15 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Venerdì 31 giornata di tempo soleggiato e dal clima molto caldo su gran parte del Paese. Un po’ di nubi sulle Alpi e nelle zone interne della Calabria. Nelle aree alpine, specie nei settori più settentrionali, il pomeriggio o la sera potranno formarsi brevi temporali di calore isolati. Temperature in leggero rialzo. Venti per lo più deboli.

Sabato 1 agosto esordio del mese all’insegna di temperature molto elevate in tutta l’Italia, ma con anomalie positive particolarmente marcate sulle regioni centro settentrionali e sulla Sardegna. Sulle Alpi, in particolare nei settori compresi tra la Lombardia ed il Nordest, saranno probabili alcuni temporali di calore. Nel resto del Paese tempo soleggiato ed estremamente caldo. 

Fase calda e afosa prolungata almeno fino a tutta la prima metà della prossima settimana: la tendenza meteo

Le indicazioni dei modelli, con riferimento a domenica 2 agosto, non mostrano cambiamenti rilevanti rispetto alla situazione delineata per le giornate precedenti. Molto probabilmente la fase di tempo stabile associata alla nuova intensa ondata di calore persisterà almeno per tutta la prima metà della prossima settimana.    

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 28 Luglio ore 11:16

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