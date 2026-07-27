Meteo, in arrivo la quarta intensa ondata di calore

Dalle ultime proiezioni arriva la conferma che l’alta pressione di matrice africana in progressivo rinforzo nel corso della settimana possa rimanere la protagonista assoluta per molti giorni, anche ben oltre l’inizio di agosto, soprattutto in tutta la fascia meridionale dell’Europa e nell’area mediterranea. Anche la piccola “goccia fredda” (piccolo vortice in quota con al suo interno aria relativamente più fredda) e la conseguente instabilità che in questo inizio di settimana graviteranno in prossimità della Sicilia, nel corso di giovedì tenderanno ad allontanarsi verso sud in direzione del Mar Libico.

L’anticiclone africano sarà naturalmente associato alla sua massa d’aria molto calda responsabile, come già annunciato, della quarta ondata di calore della stagione per l’Italia. Le anomalie termiche di questa massa d’aria dovrebbero essere più accentuate, per lo meno fino alla prima metà della prossima settimana (prima di agosto), al Centronord e in Sardegna con scarti rispetto alle medie fino ai 6-8 gradi. Le premesse sono quindi per un periodo di fasi di caldo estremo e conseguenti pesanti disagi.

La calura con il passare dei giorni probabilmente avrà scarse pause notturne (minime che faranno fatica a scendere anche sotto i 25 gradi), si farà sentire anche in quota (zero termico anche oltre i 4500 metri), registrerà dei picchi pomeridiani prossimi od oltre la soglia dei 40 gradi (non si possono escludere nuovi record) e diverrà via via più afosa per l’accumulo dell’umidità nei bassi strati. La possibilità di isolati temporali di calore pomeridiani sembra essere concentrata sul settore alpino e piuttosto scarsa sui rilievi del Centrosud. Di conseguenza la quasi totale assenza di precipitazioni non potrà che aggravare gli effetti della siccità e le condizioni favorevoli al propagarsi degli incendi.

Giovedì 30, penultimo giorno di luglio, sarà una giornata prevalentemente soleggiata con pochi ed innocui cumuli pomeridiani a ridosso dei monti per il Nord, il settore peninsulare e la Sardegna. In Sicilia residui rovesci o temporali isolati saranno possibili nelle zone interne e, nelle prime ore del giorno, anche nell’estremo sudest dell’isola. Il caldo sarà già intenso un po’ dappertutto con temperature massime ovunque sopra i 31-32 gradi e fino a punte di 35-38 gradi. I venti saranno per lo più deboli, prevalentemente settentrionali sui mari e avranno il merito di mitigare un po’ la calura nelle fasce costiere.

Gli ultimi giorni della settimana coincidenti con l’inizio di agosto, vedranno la suddetta intensificazione del caldo e la stabilità in estensione anche alla Sicilia. Potrebbe invece aumentare il rischio di qualche isolato rovescio o temporale di calore tra pomeriggio e prima serata lungo l’arco alpino.