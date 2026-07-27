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Meteo, inizio settimana con residua instabilità poi torna il caldo intenso

Temporali al Sud poi rimonta dell'Anticiclone nord-africano sull'Europa: verso i 40 gradi con afa in aumento. Le previsioni meteo del 27-28 luglio
Previsione27 Luglio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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A inizio settimana, tra lunedì e martedì, la breve fiammata africana sarà smorzata da una più blanda fase instabile legata al fronte atlantico che nel frattempo scivolerà verso il sud dei Balcani. A partire da mercoledì 29, invece, si conferma l’espansione dell’anticiclone africano verso l’Italia e l’Europa centro-orientale e dunque l’avvio, ormai sempre più probabile, di una nuova intensa ondata di calore (la quarta di quest’anno). Le attuali proiezioni modellistiche non sono per nulla confortanti: si tratterebbe ancora una volta di un’ondata piuttosto severa, riguarderebbe tutta l’Italia e potrebbe persistere a lungo, almeno per tutta la prima decade di agosto, con il rischio di nuovi record, soprattutto al Centro-Nord.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 27 luglio

In mattinata un po’ di variabilità al Sud peninsulare, con locali precipitazioni non escluse tra bassa Campania, Lucania e Puglia. Seguirà un miglioramento, salvo per brevi e occasionali rovesci pomeridiani nelle aree interne della Puglia centro-meridionale. Per il resto, tempo generalmente stabile e soleggiato, con nuvolosità residua al mattino sulle regioni tirreniche e all’estremo Nord-Est e modesti annuvolamenti nel pomeriggio attorno ai rilievi, ma con basso rischio di eventuali fenomeni. Temperature: massime in rialzo al Centro-Nord, in calo su parte del Sud e sulla Sicilia tirrenica. Tra Calabria meridionale e Sicilia orientale valori ancora fino a 38-40 gradi. Venti: tesi di Maestrale in Sardegna, moderati da sud tra Ionio, sud della Puglia e Adriatico meridionale. Mari: poco mosso il medio-basso Adriatico; mossi o molto mossi gli altri bacini intorno alla Penisola.

Previsioni meteo per martedì 28 luglio

Sulla Sicilia tempo molto variabile con atmosfera a tratti instabile, ma in un contesto evolutivo ancora molto incerto: al momento non si escludono precipitazioni temporalesche sin dal mattino, più probabili nelle aree interne e montuose, localmente intense. Dalla sera tendenza a miglioramento. Nel resto del Paese tempo stabile e soleggiato, salvo temporanei annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi, ma con basso rischio di eventuali fenomeni. Temperature: massime in ulteriore lieve calo su Calabria e Sicilia, in aumento al Centro-Nord. Valori ovunque per lo più compresi tra 29 e 36 gradi Venti in attenuazione, salvo gli ultimi rinforzi da nord al Sud, sulla Sicilia e sul mar Ionio. Mari: mossi i bacini meridionali, calmi o poco mossi gli altri settori.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 27 Luglio ore 16:39

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