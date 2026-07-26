Meteo, fronte temporalesco al Centro-nord: le previsioni del 26-27 luglio

L’ultima domenica di luglio è segnata dal passaggio di una perturbazione atlantica (la nr. 7 di luglio), che approfitta di un temporaneo indebolimento dell’anticiclone africano sull’Italia. Si tratta di un fronte temporalesco veloce, ma allo stesso tempo capace di generare situazioni di criticità a causa dei fenomeni localmente forti che lo accompagnano, associati a grandine, nubifragi e forti raffiche di vento. In particolare quest’oggi saranno coinvolte soprattutto le Alpi, le regioni del Nord-Est e in parte del Centro Italia. Il passaggio della perturbazione causerà, inoltre, un deciso rinforzo della ventilazione e, proprio a causa dei venti meridionali, al Sud e sulla Sicilia si potranno nuovamente superare i 35 gradi, fino a toccare i 40 sull’isola. A inizio settimana, tra lunedì e martedì, questa breve fiammata africana sarà smorzata da una più blanda fase instabile legata al fronte atlantico che nel frattempo scivolerà verso il sud dei Balcani. A partire da mercoledì 29, invece, si conferma l’espansione dell’anticiclone africano verso l’Italia e l’Europa centro-orientale e dunque l’avvio, ormai sempre più probabile, di una nuova intensa ondata di calore (la quarta di quest’anno). Le attuali proiezioni modellistiche non sono per nulla confortanti: si tratterebbe ancora una volta di un’ondata piuttosto severa, riguarderebbe tutta l’Italia e potrebbe persistere a lungo, almeno per tutta la prima decade di agosto, con il rischio di nuovi record, soprattutto al Centro-Nord.

Previsioni meteo per domenica 26 luglio

In mattinata rovesci e temporali in gran parte del Nord e del Centro, con fenomeni meno probabili sul medio Adriatico. Nel pomeriggio migliora su Toscana e Lazio centro-settentrionale, parziali annuvolamenti su Isole maggiori ed estremo Sud; temporali più diffusi su Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia; possibili temporali anche in Campania; fenomeni a carattere più isolato al Nord-Ovest, Emilia Romagna e nel resto del Centro. In serata e nella notte tendenza ad un generale miglioramento. Temperature: massime in diminuzione al Centro-Nord; in temporaneo rialzo al Sud e Sicilia, con punte fino a 40 gradi sull’isola. Giornata ventosa per venti quasi ovunque meridionali: da sudovest (Libeccio) su Mar Ligure, Tirreno e Ionio; da sud o sudest in Sicilia e sul mare Adriatico. Maestrale in arrivo in Sardegna. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per lunedì 27 luglio

In mattinata un po’ di variabilità al Sud peninsulare, con locali precipitazioni non escluse tra bassa Campania, Lucania e Puglia. Seguirà un miglioramento, salvo per brevi e occasionali rovesci pomeridiani nelle aree interne della Puglia centro-meridionale. Per il resto, tempo generalmente stabile e soleggiato, con nuvolosità residua al mattino sulle regioni tirreniche e all’estremo Nord-Est e modesti annuvolamenti nel pomeriggio attorno ai rilievi, ma con basso rischio di eventuali fenomeni. Temperature: massime in rialzo al Centro-Nord, in calo su parte del Sud e sulla Sicilia tirrenica. Tra Calabria meridionale e Sicilia orientale valori ancora fino a 38-40 gradi. Venti: tesi di Maestrale in Sardegna, moderati da sud tra Ionio, sud della Puglia e Adriatico meridionale. Mari: poco mosso il medio-basso Adriatico; mossi o molto mossi gli altri bacini intorno alla Penisola.