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Meteo, weekend instabile al Centro-nord: le previsioni

Peggiora sabato a partire dal Nordovest e domenica anche nel resto del Nord e al Centro con rischio di forti temporali. Le previsioni meteo del 25-16 luglio
Previsione25 Luglio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Dopo il rapido transito del fronte temporalesco che ha interessato il Sud, un’altra perturbazione atlantica (la nr. 7 del mese) investirà il Paese tra sabato sera e lunedì mattina. Si tratta di un fronte temporalesco più attivo del precedente, capace di generare ancora una volta fenomeni localmente forti, con possibilità di grandine, nubifragi e forti raffiche di vento. Nel pomeriggio di sabato raggiungerà le Alpi e parte del Nord-Ovest, per poi, tra la sera e la notte, estendersi a tutto il Nord-Ovest e all’alta Toscana; la giornata più critica sarà quella di domenica, quando l’instabilità con nubi e temporali sarà diffusa in quasi tutto il Centro-Nord, fino a lambire la Campania; i venti sono previsti in deciso rinforzo, e proprio a causa dei venti meridionali il Meridione e la Sicilia vivranno un breve episodio di caldo intenso soprattutto domenica, smorzato poi lunedì dall’instabilità legata all’arrivo del fronte. Da martedì in avanti si conferma un nuovo rinforzo dell’anticiclone africano verso l’Italia e l’Europa centro-occidentale, con tempo stabile e un graduale ma costante rialzo e una nuova ondata di calore.

Previsioni meteo per oggi, sabato 25 luglio

Sulle Alpi e al Nord-Ovest primi annuvolamenti già in mattinata, seguiti da un progressivo peggioramento: tra pomeriggio e sera primi rovesci e temporali, più diffusi nella notte quando raggiungeranno anche l’alta Toscana, con rischio di locali nubifragi, grandine e raffiche. Nel resto del Paese tempo generalmente stabile e soleggiato, con alcune velature in Sardegna e regioni centrali. Temperature massime in rialzo al Nord-Est, in Emilia e nelle regioni adriatiche; in ulteriore lieve calo in Sicilia. Venti meridionali sui mari di ponente, moderati intorno alla Sardegna e sull’alto Tirreno; ultimi rinforzi da nord tra il canale d’Otranto e lo Ionio orientale. Forti raffiche nelle aree temporalesche. Mari in prevalenza mossi.

Previsioni meteo per domenica 26 luglio

Inizio di giornata con rovesci e temporali in quasi tutte le regioni del Nord e del Centro, tranne Abruzzo e Molise; nel pomeriggio nubi quasi dappertutto, con parziali schiarite sulle Isole e al Sud; temporali più diffusi nelle regioni centrali e nelle Venezie, a carattere isolato nel resto del Nord e in Campania. Temperature massime in diminuzione al Centro-Nord, in temporaneo rialzo al Sud e Sicilia. Giornata ventosa per venti meridionali e mari mossi.

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Ultimo aggiornamento Sabato 25 Luglio ore 13:27

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