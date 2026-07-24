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Meteo, temporali e calo termico al Sud: le previsioni del 24-25 luglio

Tregua dal caldo intenso per l'arrivo di correnti settentrionali più fresche. Instabile all'estremo Sud con valori in netto calo. Le previsioni meteo
Previsione24 Luglio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La lunga e molto intensa ondata di calore delle ultime 2 settimane sta concedendo una tregua; le temperature calano infatti anche al Sud Italia e in Sicilia grazie al passaggio della veloce perturbazione numero 6 di luglio, che nel corso di venerdì darà luogo a dell’instabilità all’estremo Sud e a un temporaneo rinforzo della ventilazione settentrionale; il calo termico sarà più evidente sulle regioni adriatiche, più contenuto sulle Isole maggiori. A seguire tempo in miglioramento, ma un’altra perturbazione atlantica (la nr. 7) investirà il Paese tra sabato sera e lunedì mattina. Si tratta di un fronte temporalesco più attivo del precedente, capace di generare ancora una volta fenomeni localmente forti, con possibilità di grandine, nubifragi e forti raffiche di vento. Si tratta però di un’evoluzione ancora incerta nei dettagli e nelle tempistiche. Per quanto riguarda il caldo, tra sabato e lunedì si conferma una breve puntata di aria calda africana sulla Sardegna, poi in Sicilia e all’estremo Sud, con punte massime vicine a 40 gradi, per effetto dei venti meridionali che accompagneranno il passaggio della perturbazione in queste regioni. A inizio settimana tempo in miglioramento: verso fine mese si profila l’espansione e il rinforzo dell’anticiclone africano verso il nostro continente, con una probabile una nuova ondata di calore.

Previsioni meteo per venerdì 24 luglio

Al mattino nuvolosità e tempo instabile al Sud peninsulare, con isolati rovesci in Puglia e Calabria, anche temporaleschi. Nel pomeriggio nubi e temprali in Calabria e nel Messinese. Nel resto del l’Italia tempo generalmente soleggiato. Temperature massime in calo quasi ovunque, più sensibile nella pianura padana orientale e lungo l’Adriatico, dove si resterà sotto i 30 gradi. Nelle Isole punte fino a 36-37 gradi. Venti da moderati a localmente forti settentrionali al Centro-Sud e sulla Sicilia, al mattino anche sull’alto Adriatico: raffiche fino a 50-60 Km/h. Mari generalmente mossi.

Previsioni meteo per sabato 25 luglio

Nelle Alpi e al Nord-Ovest primi annuvolamenti già in mattinata, seguiti da un progressivo peggioramento: entro sera primi rovesci o temporali, in successiva estensione alla Toscana e, in parte, al Nord-Est. Rischio nubifragi e grandinate. Per il resto, tempo generalmente stabile e soleggiato, con alcune velature dal pomeriggio su Sardegna e regioni centrali. Temperature: massime in rialzo sulla Sardegna e al Centro-Nord: sull’isola si potrebbero sfiorare di nuovo i 40 gradi; saranno in ulteriore lieve calo in Sicilia dove non si dovrebbero superare i 34-35 gradi. Venti: meridionali sui mari di ponente, moderati intorno alla Sardegna e sull’alto Tirreno; ultimi rinforzi da nord tra il canale d’Otranto e lo Ionio orientale. Forti raffiche nelle aree temporalesche. Mari: in prevalenza mossi.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 24 Luglio ore 13:23

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