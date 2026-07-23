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Meteo, venerdì 24 luglio tempo a tratti instabile al Sud

Le temperature caleranno in tutta Italia, grazie al passaggio veloce di una perturbazione. Sabato sera in arrivo un fronte temporalesco con fenomeni localmente violenti
Previsione23 Luglio 2026 - ore 12:46 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’ondata di calore, lunga e in qualche caso estrema, delle ultime 2 settimane sta concedendo una tregua. Entro venerdì sera 24 luglio le temperature caleranno in tutta Italia, grazie al passaggio veloce della perturbazione n. 6 di luglio. Il suo transito darà vita ad una breve fase instabile lungo l’Adriatico e all’estremo Sud e ad un temporaneo rinforzo di una più temperata ventilazione settentrionale che favorirà un ridimensionamento termico: più evidente sulle regioni adriatiche, più contenuto sulle Isole maggiori dove comunque non si dovrebbero superare i 36-37 gradi.

A seguire tempo in miglioramento ma un’altra perturbazione atlantica (la n.7) investirà il Paese tra sabato 25 sera e lunedì 27 mattina. Si tratta di un fronte temporalesco più attivo del precedente, capace di generare ancora una volta fenomeni localmente violenti, associati a grandine, nubifragi e forti raffiche di vento. Si tratta di un’evoluzione ancora incerta nei dettagli e nelle tempistiche, dunque da monitorare con i prossimi aggiornamenti.

Per quanto riguarda il caldo, tra sabato e lunedì breve fiammata africana sulla Sardegna, poi in Sicilia e all’estremo Sud, con punte localmente vicine a 40 gradi, per effetto dei venti meridionali che accompagneranno il passaggio frontale. A inizio settimana tempo in miglioramento: verso fine mese si profila l’espansione e il rinforzo dell’anticiclone africano verso il cuore del continente, associata ad una nuova forte ondata di calore.

Previsioni meteo per venerdì 24 luglio

Tra la notte e il mattino nuvolosità variabile e tempo instabile al Sud peninsulare, con alcuni isolati rovesci su Puglia e Calabria, anche temporaleschi. Seguirà un miglioramento, salvo nubi e residui locali piovaschi nel pomeriggio nel sud della Calabria. Sempre al mattino ultime sporadiche piogge in costa tra Abruzzo e Molise, ma con tendenza ad un rapido miglioramento. Nel resto del Paese tempo generalmente soleggiato.

Temperature massime in calo quasi ovunque, più sensibile sulla val padana centro-orientale e lungo l’Adriatico dove si resterà sotto i 30 gradi. Nelle Isole punte fin verso 36-37 gradi. Venti da moderati a localmente forti settentrionali al Centro-Sud e sulla Sicilia, al mattino anche sull’alto Adriatico: raffiche fino a 50-60 km/h. Mari generalmente mossi.

Previsioni meteo per sabato 25 luglio

Nelle Alpi e al Nord-Ovest primi annuvolamenti già in mattinata, seguiti da un progressivo peggioramento: entro sera primi rovesci o temporali, in successiva estensione alla Toscana e, in parte, al Nord-Est. Rischio nubifragi e grandinate. Per il resto, tempo generalmente stabile e soleggiato, con alcune velature dal pomeriggio su Sardegna e regioni centrali.

Temperature massime in rialzo sulla Sardegna e al Centro-Nord; sull’Isola si potrebbero sfiorare di nuovo i 40 gradi. Saranno in ulteriore lieve calo in Sicilia dove non si dovrebbero superare i 34-35 gradi. Venti meridionali sui mari di ponente, moderati intorno alla Sardegna e sull’alto Tirreno; ultimi rinforzi da nord tra il canale d’Otranto e lo Ionio orientale. Forti raffiche nelle aree temporalesche. Mari in prevalenza mossi.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 23 Luglio ore 13:49

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