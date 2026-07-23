Meteo, venerdì 24 luglio tempo a tratti instabile al Sud

L’ondata di calore, lunga e in qualche caso estrema, delle ultime 2 settimane sta concedendo una tregua. Entro venerdì sera 24 luglio le temperature caleranno in tutta Italia, grazie al passaggio veloce della perturbazione n. 6 di luglio. Il suo transito darà vita ad una breve fase instabile lungo l’Adriatico e all’estremo Sud e ad un temporaneo rinforzo di una più temperata ventilazione settentrionale che favorirà un ridimensionamento termico: più evidente sulle regioni adriatiche, più contenuto sulle Isole maggiori dove comunque non si dovrebbero superare i 36-37 gradi.

A seguire tempo in miglioramento ma un’altra perturbazione atlantica (la n.7) investirà il Paese tra sabato 25 sera e lunedì 27 mattina. Si tratta di un fronte temporalesco più attivo del precedente, capace di generare ancora una volta fenomeni localmente violenti, associati a grandine, nubifragi e forti raffiche di vento. Si tratta di un’evoluzione ancora incerta nei dettagli e nelle tempistiche, dunque da monitorare con i prossimi aggiornamenti.

Per quanto riguarda il caldo, tra sabato e lunedì breve fiammata africana sulla Sardegna, poi in Sicilia e all’estremo Sud, con punte localmente vicine a 40 gradi, per effetto dei venti meridionali che accompagneranno il passaggio frontale. A inizio settimana tempo in miglioramento: verso fine mese si profila l’espansione e il rinforzo dell’anticiclone africano verso il cuore del continente, associata ad una nuova forte ondata di calore.

Previsioni meteo per venerdì 24 luglio

Tra la notte e il mattino nuvolosità variabile e tempo instabile al Sud peninsulare, con alcuni isolati rovesci su Puglia e Calabria, anche temporaleschi. Seguirà un miglioramento, salvo nubi e residui locali piovaschi nel pomeriggio nel sud della Calabria. Sempre al mattino ultime sporadiche piogge in costa tra Abruzzo e Molise, ma con tendenza ad un rapido miglioramento. Nel resto del Paese tempo generalmente soleggiato.

Temperature massime in calo quasi ovunque, più sensibile sulla val padana centro-orientale e lungo l’Adriatico dove si resterà sotto i 30 gradi. Nelle Isole punte fin verso 36-37 gradi. Venti da moderati a localmente forti settentrionali al Centro-Sud e sulla Sicilia, al mattino anche sull’alto Adriatico: raffiche fino a 50-60 km/h. Mari generalmente mossi.

Previsioni meteo per sabato 25 luglio

Nelle Alpi e al Nord-Ovest primi annuvolamenti già in mattinata, seguiti da un progressivo peggioramento: entro sera primi rovesci o temporali, in successiva estensione alla Toscana e, in parte, al Nord-Est. Rischio nubifragi e grandinate. Per il resto, tempo generalmente stabile e soleggiato, con alcune velature dal pomeriggio su Sardegna e regioni centrali.

Temperature massime in rialzo sulla Sardegna e al Centro-Nord; sull’Isola si potrebbero sfiorare di nuovo i 40 gradi. Saranno in ulteriore lieve calo in Sicilia dove non si dovrebbero superare i 34-35 gradi. Venti meridionali sui mari di ponente, moderati intorno alla Sardegna e sull’alto Tirreno; ultimi rinforzi da nord tra il canale d’Otranto e lo Ionio orientale. Forti raffiche nelle aree temporalesche. Mari in prevalenza mossi.