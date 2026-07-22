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Meteo, termina l'ondata di caldo in gran parte d'Italia. Ancora roventi le Isole

In Sicilia, Sardegna e Calabria le temperature arriveranno ancora a toccare punte di 40 gradi, anche oltre nelle Isole maggiori. In arrivo la perturbazione numero 6
Previsione22 Luglio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Prosegue la discesa lungo la nostra Penisola delle correnti più fresche atlantiche, associate alla veloce perturbazione (la nr. 5 del mese) responsabile nelle ultime ore della fase temporalesca che dal Nord ha investito anche il versante adriatico.

Nella giornata di oggi, mercoledì 22 luglio, si interromperà finalmente questa lunga e intensa ondata di caldo anche al Centro-Sud fatta eccezione per la Sicilia, la Sardegna e la Calabria dove le temperature arriveranno ancora a toccare punte di 40 gradi e anche oltre nelle due Isole maggiori. In Calabria il gran caldo si interromperà giovedì e in Sicilia venerdì mentre in Sardegna potrebbe proseguire fino alla giornata di domenica.

Tra la fine di giovedì 23 e venerdì 24 luglio un’altra perturbazione, la numero 6 di luglio, la cui parte più attiva si troverà sui Balcani, porterà condizioni di instabilità sul medio Adriatico e al Sud, insieme ad un moderato rinforzo della ventilazione. Le ultime proiezioni suggeriscono come probabile l’arrivo nel fine settimana, tra la fine di sabato 25 e domenica 26, di una perturbazione atlantica che dovrebbe investirà le regioni centro-settentrionali.

Previsioni meteo per mercoledì 22 luglio

In mattinata un po’ di nuvolosità lungo il medio e basso versante adriatico con residue isolate piogge possibili tra Abruzzo, Molise e nord della Puglia ma con graduale miglioramento; in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. In giornata passaggio a tempo in prevalenza soleggiato, specie in Pianura Padana e in generale lungo le aree costiere; un po’ di nuvolosità sparsa in sviluppo sulle aree montuose, specie del Centro-Sud dove non si escludono isolati e brevi rovesci o temporali.

Temperature senza grandi variazioni al Nord, in calo nel resto d’Italia più contenuto nelle due Isole maggiori con punte ancora di 40 gradi in Sardegna e prossime ai 45 in Sicilia. Venti settentrionali in temporaneo rinforzo al Centro-Sud, fino a tesi o localmente anche forti. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni meteo per giovedì 23 luglio

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con nubi in rapido aumento in mattinata al Nord-Est. Temperature del mattino in calo e caldo decisamente più sopportabile rispetto ai giorni precedenti. Nel pomeriggio sviluppo di isolati temporali su Alpi lombarde e orientali; nuvolosità un po’ in aumento anche in Emilia Romagna e Appennini. Di sera i temporali si sposteranno sulle regioni centrali adriatiche e sulla Puglia settentrionale.

Temperature massime in leve rialzo sul Medio Adriatico, in calo in Calabria e Sicilia, senza grandi variazioni nel resto d’Italia. In Sicilia e Sardegna si toccheranno ancora valori non lontani dai 40 gradi. Venti deboli, salvo moderati rinforzi di Maestrale intorno alla Puglia meridionale con mari che restano mossi; per lo più poco mossi gli altri mari.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 22 Luglio ore 14:23

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