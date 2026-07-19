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Meteo: nuova settimana con aria fresca e maltempo! La tendenza

La tendenza meteo per la prossima settimana indica un deciso cambio di scenario su gran parte del Paese con fine del caldo estremo e temporali.
Tendenza19 Luglio 2026 - ore 12:21 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza19 Luglio 2026 - ore 12:21 - Redatto da Redazione Meteo.it

Nel corso della settimana le correnti sull’Italia si disporranno da nordovest e trasporteranno aria più fresca proveniente dal Nord Europa. L’eccezionale e prolungata ondata di calore terminerà in tutto il Paese tra mercoledì 22 e giovedì 23, quando la massa d’aria africana sarà sostituita da quella più fresca in arrivo anche al Sud.

Il cambio di circolazione vedrà lo sviluppo di temporali, in qualche caso di forte intensità, a causa del contrasto termico tra le due masse d’aria: quella più fresca che accompagna il fronte in discesa dal Nord Europa e quella molto calda presente nei bassi strati atmosferici, oltre che dall’elevata temperatura superficiale dei mari che circondano al Penisola.

Con il cambio di scenario meteorologico, si conferma un rilevante sbalzo termico, con un calo delle temperature anche dell’ordine di una decina di gradi nei valori massimi, evidente soprattutto sul medio versante adriatico, al Centro-Sud e nelle Isole nella seconda parte della settimana, quando tra giovedì e sabato 25 i valori scenderanno in molti casi anche al di sotto delle medie stagionali.

Nel corso della giornata di mercoledì 22 l’ondata di calore si attenuerà, sia pure gradualmente, anche all’estremo Sud e nelle isole. L’arrivo dell’aria meno calda sulle regioni meridionali potrebbe essere accompagnato da rovesci e temporali pomeridiani, ma non particolarmente diffusi e intensi. Al Sud e sulla Sicilia soffieranno venti moderati di Tramontana o Maestrale.

Giovedì 23 l’instabilità pomeridiana, con sviluppo di temporali, potrebbe di nuovo aumentare sulle zone alpine centro orientali, nelle vicine zone di pianura del Nord-Est e, a fine giornata, sul medio e basso versante adriatico, fino alla Puglia. Temperature in calo al Centro-Sud nei valori minimi e all’estremo Sud le massime; un contenuto rialzo sembra invece probabile al Nord.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 19 Luglio ore 17:29

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