FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo 19 luglio: caldo estremo al Sud e Isole. Correnti più fresc...

Meteo 19 luglio: caldo estremo al Sud e Isole. Correnti più fresche su parte del Nord

Oggi (domenica 19) l'anticiclone rimane saldo al Centro-Sud mentre al Nord iniziano ad affluire correnti più fresche responsabili di temporali.
Previsione19 Luglio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione19 Luglio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it

L’anticiclone resta ben saldo nel Mediterraneo e sull’Italia centro-meridionale, dove il caldo si mantiene su livelli eccezionalmente alti, mentre parte delle nostre regioni settentrionali sono lambite da correnti più fresche, responsabili di condizioni di instabilità con sviluppo di temporali, in particolare previsti nella giornata di oggi (domenica 19) sulle Alpi orientali, in Triveneto e in Emilia.

L’atteso calo termico, dopo la lunga e anomala fase di temperature eccezionalmente superiori alla media e che ha visto stabilire anche record (per esempio i 45,2 °C registrati a Cagliari venerdì 17), è confermato per l’inizio della settimana a partire dal Nord e dal medio versante adriatico.

Poi, tra mercoledì 22 e giovedì 23, anche nel resto della Penisola si attenuerà la calura intensa. Nella seconda parte della settimana le regioni più direttamente investite dai venti freschi saranno quelle settentrionali e adriatiche, dove le temperature potranno scendere temporaneamente al di sotto della media.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 19 luglio

Tra le ore notturne e il primo mattino rovesci e temporali isolati tra Veneto ed Emilia, in rapido esaurimento; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Nel pomeriggio rovesci e temporali su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, in serata in spostamento sul Veneto e in Emilia e nella notte fino alla Lombardia e alla Romagna. Tempo soleggiato con soltanto nubi sui rilievi nel resto del Paese.

Temperature massime in contenuto calo al Nord; valori ancora estremi al Centro-Sud, compresi tra 33 e 40 gradi. Venti deboli, a parte dei rinforzi di Libeccio nel Mar Ligure e di Foehn sulle Alpi occidentali.

Le previsioni meteo per lunedì 20 luglio

Inizio di giornata con nuvolosità sparsa al Nord e sul medio Adriatico, tranne coste liguri e Alto Adige; temporali isolati in Emilia Romagna, in generale sereno nel resto del Paese. Tra pomeriggio e sera probabile sviluppo di qualche temporale sparso sui rilievi del Nord-Est, sulle Prealpi lombarde e nell’Appennino settentrionale e meridionale.

Temperature massime in contenuto calo al Nord e nelle regioni del versante adriatico; punte ancora prossime ai 40 gradi o poco oltre nelle Isole maggiori.

InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google
Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: caldo estremo al Centro-Sud! Attenzione ai temporali al Nord
    Previsione19 Luglio 2026

    Meteo: caldo estremo al Centro-Sud! Attenzione ai temporali al Nord

    Le previsioni meteo per oggi, domenica 19 luglio, vedono ancora un caldo estremo al Centro-Sud e nelle Isole mentre al Nord il tempo è instabile.
  • Meteo: domenica 19 temporali al Nord e caldo in attenuazione! Ancora picchi estremi al Sud e Isole
    Previsione18 Luglio 2026

    Meteo: domenica 19 temporali al Nord e caldo in attenuazione! Ancora picchi estremi al Sud e Isole

    Le previsioni meteo per domenica 19 luglio indicano un caldo ancora estremo al Sud e nelle Isole mentre al Nord arriva una prima rinfrescata.
  • Meteo: weekend rovente al Sud e nelle Isole! Record di caldo a Cagliari
    Previsione18 Luglio 2026

    Meteo: weekend rovente al Sud e nelle Isole! Record di caldo a Cagliari

    Calura estrema al Sud e nelle Isole in questo weekend, con l'anticiclone bel saldo. Al Nord tempo instabile con temporali anche intensi.
  • Meteo 18 luglio: oltre 42 gradi in Sardegna! Nord instabile e meno caldo
    Previsione18 Luglio 2026

    Meteo 18 luglio: oltre 42 gradi in Sardegna! Nord instabile e meno caldo

    Oggi (sabato 18 luglio) il caldo sarà molto intenso al Sud e nelle Isole con picchi anche oltre i 42 gradi. Nord-Est segnato da qualche temporale
Ultime newsVedi tutte
Meteo: prossima settimana con fine del caldo estremo e maltempo! La tendenza
Tendenza18 Luglio 2026
Meteo: prossima settimana con fine del caldo estremo e maltempo! La tendenza
La tendenza meteo per la prossima settimana vede la graduale attenuazione dell'ondata di calore, prima al Nord e Centro e per finire anche al Sud
Meteo: tra 21 e 22 luglio fine del caldo estremo! In arrivo molti temporali: ecco dove
Tendenza17 Luglio 2026
Meteo: tra 21 e 22 luglio fine del caldo estremo! In arrivo molti temporali: ecco dove
La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana vede forti temporali in arrivo e fine del caldo estremo ovunque tra 21 e 22 luglio.
Meteo, stop all'ondata di caldo: aria più fresca in arrivo, ecco quando
Tendenza16 Luglio 2026
Meteo, stop all'ondata di caldo: aria più fresca in arrivo, ecco quando
Calo delle temperature a partire da lunedì 20 luglio al Nord ed entro giovedì anche al Sud. Venti settentrionali più freschi spazzeranno via l'afa. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 19 Luglio ore 10:36

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154