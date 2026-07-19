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Meteo: lunedì 20 picchi ben oltre i 40°C nelle Isole! Rinfrescata su parte dell'Italia

Il caldo rimane estremo fino a martedì 21 luglio al Sud e nelle Isole mentre al Nord e sul versante Adriatico si innesca una decisa rinfrescata.
Previsione19 Luglio 2026 - ore 12:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione19 Luglio 2026 - ore 12:00 - Redatto da Redazione Meteo.it

Anche all’inizio della settimana l’anticiclone africano resta ben saldo nel Mediterraneo e sull’Italia centro-meridionale, dove il caldo si mantiene su livelli eccezionalmente alti, mentre parte delle nostre regioni settentrionali saranno ancora lambite da correnti più fresche, responsabili di condizioni di instabilità con sviluppo di temporali e rovesci.

L’atteso calo termico, dopo la lunga ed estenuante fase di temperature eccezionalmente superiori alla media e che ha visto stabilire anche dei record (per esempio i 45,2 °C registrati a Cagliari venerdì 17), è confermato per gran parte della Penisola tra la fine di martedì 21 e la giornata di mercoledì 22. Le temperature si riporteranno su livelli estivi vicini alla norma o solo leggermente sotto sulle regioni settentrionali e adriatiche.

Il calo termico atteso per la fine di martedì sarà anticipato dall’arrivo di un fronte instabile e temporalesco (perturbazione n. 5 di luglio) che in giornata attraverserà rapidamente la penisola, coinvolgendo soprattutto il Nord, le zone interne del Centro e le regioni adriatiche. Un secondo fronte perturbato potrebbe attraversare l’Italia tra giovedì 23 e venerdì 24. Tuttavia è bene sottolineare che l’evoluzione per la seconda parte della settimana resta ancora alquanto incerta.

Le previsioni meteo per lunedì 20 luglio

Inizio di giornata con della nuvolosità sparsa al Nord con rischio di locali temporali tra bassa Lombardia, Veneto meridionale ed Emilia Romagna; maggiori schiarite su Alpi e Liguria; cielo in generale sereno al Centro-Sud. Tra pomeriggio e sera nubi in aumento e probabile sviluppo di qualche temporale o rovescio sparso sui rilievi del Nord-Est e sulle Prealpi lombarde e, in forma più sporadica e isolata, lungo l’Appennino.

Temperature massime in lieve calo al Nord con caldo nella norma e valori fino a 32-33 gradi; in gran parte del Centro-Sud il caldo resta intenso se non estremo: picchi di 37-38 al Centro, 40 al Sud e 44-45 in Sicilia e Sardegna. Venti deboli o molto deboli, salvo intense raffiche nelle aree temporalesche e temporanei rinforzi di brezza a metà giornata specie lungo i litorali. Mari generalmente calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 21 luglio

Un impulso di aria più fresca e instabile, in discesa dall’Europa centro-settentrionale, raggiungerà il Nord Italia già nel corso della mattinata ma soprattutto nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi, localmente violenti, che saranno più probabili tra Lombardia e Nord-Est fino a coinvolgere anche le Marche. Tempo ancora soleggiato e molto caldo nel resto d’Italia. In serata l’instabilità e il rischio di temporali si sposterà sul medio adriatico ma con residui fenomeni ancora possibili tra Veneto ed Emilia Romagna.

Temperature in calo nella seconda parte del giorno sull’Italia centrale, specialmente sul lato adriatico. Clima ancora estremamente caldo sulle Isole e al Sud. Venti generalmente deboli, salvo temporanei intensi rinforzi nelle aree temporalesche. Mari per lo più poco mossi o calmi.

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Ultimo aggiornamento Domenica 19 Luglio ore 17:50

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