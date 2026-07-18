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Meteo: weekend rovente al Sud e nelle Isole! Record di caldo a Cagliari

Calura estrema al Sud e nelle Isole in questo weekend, con l'anticiclone bel saldo. Al Nord tempo instabile con temporali anche intensi.
Previsione18 Luglio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione18 Luglio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it

In questo fine settimana l’anticiclone resta ben saldo nel Mediterraneo e sull’Italia centro-meridionale, dove il caldo si mantiene su livelli eccezionalmente alti, mentre parte delle nostre regioni settentrionali saranno lambite da correnti più fresche, responsabili di condizioni di instabilità con sviluppo di temporali, in particolare sulle Alpi centro orientali, al Nord-Est e in Emilia Romagna.

L’atteso calo termico, dopo la lunga e anomala fase di temperature molto superiori alla media, è confermato per l’inizio della settimana a partire dal Nord e dal medio versante adriatico, entro mercoledì 22 anche nel resto della Penisola. Da metà settimana le regioni più direttamente investite dai venti freschi saranno quelle settentrionali e adriatiche, dove le temperature potranno scendere temporaneamente al di sotto della media.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 18 luglio

Al mattino nuvole e isolati rovesci su Alpi e Prealpi orientali; un po’ di nuvolosità innocua anche su Levante Ligure e alta Toscana, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio deciso aumento dell’instabilità con rovesci e temporali localmente forti su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, regioni di Nord-Est ed Emilia Romagna, fino a lambire il nord delle Marche e, in serata, la pianura lombarda orientale. Nuvole anche nelle altre aree alpine, ancora in prevalenza soleggiato nelle altre zone.

Temperature massime in lieve calo al Nord-Est, più marcato nelle aree temporalesche; stazionarie o in lieve rialzo al Sud e Isole, con punte intorno o poco oltre i 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti di Libeccio in Liguria, con mare mosso, in prevalenza di deboli altrove; possibili raffiche durante i temporali.

Le previsioni meteo per domenica 19 luglio

Al mattino un po’ di nuvolosità al Nordest in Liguria; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Nel pomeriggio rovesci e temporali su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, in serata in spostamento sull’Emilia Romagna.

Tempo soleggiato con soltanto nubi sui rilievi nel resto del Paese. Temperature massime in contenuto calo al Nord.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 18 Luglio ore 13:32

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