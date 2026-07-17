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Meteo: nel weekend roventi Sud e Isole! Caldo attenuato al Centro-Nord

Weekend al via con un sabato 18 segnato da caldo estremo al Sud e nelle Isole mentre al Centro-Nord risulterà attenuato: le previsioni meteo.
Previsione17 Luglio 2026 - ore 12:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione17 Luglio 2026 - ore 12:00 - Redatto da Redazione Meteo.it

Anche la giornata odierna (venerdì 17 luglio) è caratterizzata da temperature elevate, con massime diffusamente oltre i 30 gradi, picchi di 40 gradi e oltre in Sicilia e Sardegna, e sensazione di calore accentuata dagli elevati tassi di umidità, specie nelle grandi pianure del Nord e nelle zone interne del Centro.

Il caldo intenso andrà comunque attenuandosi, almeno al Centro-Nord, già nel corso del fine settimana, quando l’indebolimento dell’alta pressione consentirà a correnti relativamente più fresche di infiltrarsi sul nostro Paese, in un contesto comunque sempre caratterizzato da prevalenza di tempo bello, sebbene con un po’ di instabilità che, specie nella giornata di domani (sabato 18), favorirà la formazione di un po’ di temporali al Nordest.

Un calo termico più deciso, capace di mettere definitivamente fine a questa intensa ondata di calo in tutta Italia, appare probabile tra martedì 21 e mercoledì 22 della prossima settimana, quando sono attesi anche numerosi temporali sul versante adriatico della Penisola. Le ultime proiezioni descrivono poi una seconda parte della prossima settimana caratterizzata da tempo in gran parte soleggiato e temperature nella norma, con un caldo quindi non eccessivo.

Le previsioni meteo per sabato 18 luglio

Al mattino nuvole e isolati temporali sulle Venezie; un po’ di nuvolosità innocua anche su Levante Ligure e Alta Toscana, tanto sole altrove. Nel pomeriggio nuvole al Nordest, con improvvisi acquazzoni e temporali su Venezie ed Emilia orientale; in generale soleggiato altrove.

Temperature massime in calo al Nordest e medio versante adriatico, comunque con caldo ancora intenso in gran parte d’Italia e in particolare al Sud e Isole. Venti in prevalenza di debole intensità.

Le previsioni meteo per domenica 19 luglio

Al mattino un po’ di nuvolosità al Nordest e in Liguria, con rovesci isolati sulle zone alpine e prealpine; in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole al Nord e zone interne del Centro-Sud, con improvvisi acquazzoni e temporali sulle Alpi e locali sconfinamenti sulle vicine pianure di Veneto e Friuli; sempre soleggiato altrove.

Temperature massime in leggero calo al Nordovest, con poche variazioni nel resto del Paese: ancora caldo intenso soprattutto al Sud e Isole.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Luglio ore 16:28

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