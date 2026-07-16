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Meteo, 17-18 luglio tra temporali e caldo intenso: le previsioni

Instabile su Alpi e Nordest e ancora caldo afoso intenso al Centro-sud con picchi intorno ai 40°C. Aria più fresca da domenica al Nord. Le previsioni meteo
Previsione16 Luglio 2026 - ore 12:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione16 Luglio 2026 - ore 12:00 - Redatto da Redazione Meteo.it

Inizia ad indebolirsi l’alta pressione sul Nord Italia sotto la spinta di alcuni impulsi instabili in transito sull’Europa centrale. Dopo il fronte temporalesco di mercoledì, una nuova fase instabile è attesa tra la sera di oggi e la notte tra giovedì e venerdì (perturbazione n.4 di luglio); il rischio di temporali dovrebbe perdurare anche nel fine settimana, specie su Alpi e Nord-Est; in conseguenza di questa instabilità le temperature, pur rimanendo elevate, localmente ancora prossime ai 35 gradi, stanno lentamente perdendo qualche grado e anche il disagio dovuto all’afa è previsto in attenuazione. Al Nord un calo termico più evidente ci sarà ad inizio settima. L’alta pressione africana resta invece ben salda nel Mediterraneo e sulle nostre regioni centro-meridionali dove il tempo, per molti giorni ancora, rimarrà stabile e ben soleggiato ma sempre estremamente caldo; le temperature non accennano a diminuire e anche nei prossimi giorni si toccheranno i 38-39 gradi nelle aree interne ma con valori oltre i 40 gradi, localmente non lontani dai 45, in Sardegna e Sicilia. L’ondata di caldo proseguirà al Centro-Sud fino a lunedì, poi martedì con l’arrivo di aria più temperata da nord le temperature caleranno al Centro e a fine giornata anche sulle regioni meridionali. E probabile che mercoledì il caldo, seppur attenuato rispetto a questi giorni, si limiterà ad interessare solo Sicilia e Sardegna con valori ancora oltre i 35 gradi ma con poca afa grazie una ventilazione di Maestrale più secca e meno calda. Second l’attuale tendenza, almeno per qualche giorno le temperature dovrebbero rimanere contenute su valori nella norma o anche leggermente sotto sul versante adriatico.

Previsioni meteo per venerdì 17 luglio

Nubi sparse e tempo instabile sin dal mattino sui settori alpini con rovesci e temporali, più probabili e diffusi su quelli centro-orientali tra Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli; non escluso un possibile coinvolgimento della pianura friulana. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con qualche annuvolamento pomeridiano lungo la dorsale appenninica. Temperature massime diurne in lieve calo su Alpi e Nord-Ovest; stazionarie o in ulteriore lieve crescita al Centro-Sud con valori fino a 38-39 gradi nelle aree interne ma oltre i 40 gradi e localmente prossime ai 45 in Sardegna e Sicilia. Venti in generale di debole intensità, salvo temporanei rinforzi associati ai temporali e di brezza a metà giornata lungo parte dei litorali. Un po’ mosso il Canale d’Otranto, calmi o poco mossi gli altri mari.

Previsioni meteo per sabato 18 luglio

Nubi sparse e tempo instabile con rovesci e temporali in sviluppo su Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Alpi lombarde ed Emilia Romagna centro-orientale. Nel resto del Paese tempo generalmente stabile e soleggiato, con soltanto una modesta ed innocua nuvolosità pomeridiana lungo l’Appennino. Temperature in lieve aumento al Nord-Ovest, fino a 35-36 gradi, per effetto di un debole effetto di Föhn che però abbasserà i tassi di umidità; in lieve calo tra il Nord-Est, l’Emilia Romagna orientale, la Toscana e le Marche. Caldo intenso al Centro-Sud con picchi di 40 gradi al Sud, anche oltre in Sardegna e Sicilia. Venti di Libeccio in moderato rinforzo nel mar Ligure con il mare tendente a mosso; venti generalmente deboli altrove, con locali rinforzi di brezza a metà giornata lungo i litorali e temporanee intense raffiche nelle aree interessate dai temporali.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Luglio ore 15:16

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