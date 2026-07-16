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Meteo, temporali al Nord e oltre 40 gradi su Sicilia e Sardegna: le previsioni

Inizio giornata soleggiato ma dal pomeriggio una nuova fase instabile colpirà le zone alpine e localmente le vicine pianure. Ancora caldo afoso intenso fino a domenica. Le previsioni meteo del 16-17 luglio
Previsione16 Luglio 2026 - ore 10:01 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione16 Luglio 2026 - ore 10:01 - Redatto da Redazione Meteo.it

La perturbazione (la numero 3 del mese) che nelle ultime ore ha attraversato con piogge e temporali anche forti il Nord Italia, ha già abbandonato la nostra Penisola favorendo così un rapido miglioramento. Tuttavia tra questo pomeriggio e la prossima notte un nuovo impulso instabile (perturbazione n.4 di luglio) attraverserà velocemente i settori alpini con parziale coinvolgimento delle alte pianure e delle Venezie. Nelle regioni del Centro-Sud rimarrà ben saldo l’anticiclone africano che manterrà condizioni di tempo soleggiato ma sempre estremamente caldo; le temperature non accennano a diminuire e che anche nei prossimi giorni toccheranno i 37-39 gradi nelle aree interne ma con valori otre i 40, localmente non lontani dai 45 gradi, in Sardegna e Sicilia. Poi nel fine settimana, con l’indebolimento dell’alta pressione, sul nostro Paese si infiltreranno correnti relativamente più fresche provenienti da nord: questo significa che le temperature caleranno di alcuni gradi, prima al Centro-Nord, poi anche al Sud e Isole, ed entro gli inizi della prossima settimana in tutta Italia finirà questa intensa ondata di calore. Il tempo, nonostante l’abbassamento delle temperature, rimarrà invece in generale soleggiato, fatta eccezione per un po’ di instabilità per lo più confinata al Nord.

Previsioni meteo per giovedì 16 luglio

Giovedì al mattino generalmente soleggiato in tutta Italia con pochi annuvolamenti di rilievo. Nel pomeriggio tempo che resta ben soleggiato ed estremamente caldo al Centro-Sud con al più innocui e modesti annuvolamenti pomeridiani lungo l’Appennino. Al Nord tempo generalmente soleggiato su coste e pianure con un cielo poco nuvoloso o sereno; sulle aree montuose, invece, nubi in graduale aumento con lo sviluppo di qualche rovescio o temporale su Alpi occidentali tra Piemonte e Valle d’Aosta e sulle Alpi orientali tra Veneto e Friuli; qualche fenomeno raggiungerà la pianura piemontese. In serata possibile fase instabile su Alpi centrali, dalla Valle d’Aosta al Trentino Alto Adige, sulle pianure tra alto Piemonte e Lombardia. Anche oggi picchi di temperatura al Centro-Sud non lontani dai 40 gradi nelle aree interne; in Sardegna e Sicilia andremo oltre tale soglia con punte vicine ai 45 gradi. Venti per lo più di debole intensità. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per venerdì 17 luglio

Venerdì un po’ di nuvole al Nord, comunque alternate ad ampie schiarite e con isolati acquazzoni e temporali solo sulle Alpi. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato e stabile. Altra giornata caratterizzata da caldo afoso intenso, con temperature massime in ulteriore leggero aumento in gran parte del Centro-Sud e Isole: picchi di 40 gradi e oltre nelle isole Maggiori. Venti in generale di debole intensità.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Luglio ore 15:28

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