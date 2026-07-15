Meteo, rischio di forti temporali al Nord e caldo ancora intenso: le previsioni

La perturbazione (perturbazione numero 3 del mese) che nelle prossime ore porterà numerosi temporali, anche intensi, sul Nord Italia, abbandonerà la nostra Penisola già nelle prime ore di giovedì 16 luglio favorendo così il rapido ritorno del bel tempo anche nelle regioni settentrionali: giovedì e venerdì saranno quindi giornate piene di sole in gran parte d’Italia, con un po’ di instabilità per lo più confinata sulle zone alpine e prealpine. Fino a venerdì insisterà quindi anche l’intensa ondata di calore che stringe d’assedio il nostro Paese, con temperature massime quasi dappertutto comprese fra 32 e 38 gradi, con punte fino a 40 gradi e oltre sulle Isole Maggiori. Poi nel fine settimana, con l’indebolimento dell’alta pressione, sul nostro Paese si infiltreranno correnti relativamente più fresche provenienti da nord: questo significa che le temperature caleranno di alcuni gradi, prima al Centro-Nord, poi anche al Sud e Isole, ed entro gli inizi della prossima settimana in tutta Italia finirà questa intensa ondata di calore. Il tempo, nonostante l’abbassamento delle temperature, rimarrà invece in generale soleggiato, fatta eccezione per un po’ di instabilità per lo più confinata al Nord.

Previsioni meteo per giovedì 16 luglio

Giovedì al mattino alternanza tra sole e nuvole al Nordest, comunque senza piogge; prevalenza di tempo soleggiato nel resto d’Italia. Nel pomeriggio un po’ di nuvolosità sui rilievi della Penisola, con isolati rovesci e temporali sulle Alpi; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime in lieve calo al Nord; massime con poche variazioni, con caldo intenso in tutta Italia e picchi anche di 40 gradi e oltre in Sicilia e Sardegna. Venti per lo più di debole intensità.

Previsioni meteo per venerdì 17 luglio

Venerdì un po’ di nuvole al Nord, comunque alternate ad ampie schiarite e con isolati acquazzoni e temporali solo sulle Alpi. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato e stabile. Altra giornata caratterizzata da caldo afoso intenso, con temperature massime in ulteriore leggero aumento in gran parte del Centro-Sud e Isole: picchi di 40 gradi e oltre nelle isole Maggiori. Venti in generale di debole intensità.