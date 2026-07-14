Meteo: caldo estremo fino al weekend! Oltre 40 gradi sulle Isole

L’anticiclone nord africano resterà posizionato stabilmente nell’area del Mediterraneo e sull’Italia almeno fino a sabato 18, con la persistenza quindi della terza ondata di calore della stagione; tra giovedì 16 e venerdì 17 si toccheranno i picchi dell’eccezionale anomalia termica, con temperature massime dai 33 ai 38 gradi in gran parte del Paese e fino a 40 gradi e oltre sulle isole maggiori.

Le regioni settentrionali però, trovandosi ai margini del nucleo principale della struttura anticiclonica, risentono anche degli effetti delle correnti perturbate che interessano l’Europa centrale e vedono condizioni più variabili e a tratti instabili.

In particolare nella giornata di mercoledì 15 un impulso instabile (perturbazione n.3 del mese) darà luogo ad una fase temporalesca che dalle Alpi si estenderà entro la sera a molte aree di pianura del Nord, con fenomeni localmente intensi.

Da domenica 19 l’arrivo di una massa d’aria temperata attenuerà il caldo intenso a partire dalle regioni settentrionali e centrali, in seguito dovrebbe spingersi anche al Sud. L’inizio della prossima settimana quindi vedrà il ritorno in gran parte dell’Italia a temperature vicine alla norma del periodo.

Le previsioni meteo per mercoledì 15 luglio

Tempo inizialmente soleggiato, ma con della nuvolosità sulle Alpi. Nel pomeriggio aumento delle nuvole e dell’instabilità al Nord, con temporali sparsi su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale, pianura piemontese ed entroterra ligure; verso sera i temporali si estendono a tutta la pianura padana fino all’Emilia e alle coste dell’alto Adriatico, con fenomeni localmente intensi e quindi possibilità di locali nubifragi, grandine e forti raffiche. Al Centro-Sud tempo ancora in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime in ulteriore leggero rialzo, con picchi di 35-39 gradi nelle zone interne e fino a 40-42 gradi nelle Isole; temporaneo calo termico solo in corrispondenza dei temporali. Venti a regime di brezza.

Le previsioni meteo per giovedì 16 luglio

Residua instabilità nella notte e fino all’alba al Nord-Est, con rovesci e temporali in Friuli Venezia Giulia, Veneto orientale e coste dell’Emilia Romagna. Nuvole sparse al mattino insisteranno ancora al Nord-Est, in Emilia Romagna e Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio annuvolamenti sui rilievi di quasi tutta la Penisola, con possibili brevi temporali sulle Alpi Marittime e sui rilievi della Basilicata. Di sera rovesci e temporali isolati in Piemonte e Valle d’Aosta.

Temperature minime in contenuto calo al Nord; massime stazionarie o in ulteriore leggero rialzo. Venti di debole intensità; locali rinforzi da nord in Adriatico.