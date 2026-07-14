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Meteo: caldo estremo fino al weekend! Oltre 40 gradi sulle Isole

L'ondata di caldo sull'Italia prosegue almeno fino al weekend, con picchi elevati soprattutto sulle Isole. Domani (15 luglio) temporali al Nord.
Previsione14 Luglio 2026 - ore 12:51 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione14 Luglio 2026 - ore 12:51 - Redatto da Redazione Meteo.it

L’anticiclone nord africano resterà posizionato stabilmente nell’area del Mediterraneo e sull’Italia almeno fino a sabato 18, con la persistenza quindi della terza ondata di calore della stagione; tra giovedì 16 e venerdì 17 si toccheranno i picchi dell’eccezionale anomalia termica, con temperature massime dai 33 ai 38 gradi in gran parte del Paese e fino a 40 gradi e oltre sulle isole maggiori.

Le regioni settentrionali però, trovandosi ai margini del nucleo principale della struttura anticiclonica, risentono anche degli effetti delle correnti perturbate che interessano l’Europa centrale e vedono condizioni più variabili e a tratti instabili.

In particolare nella giornata di mercoledì 15 un impulso instabile (perturbazione n.3 del mese) darà luogo ad una fase temporalesca che dalle Alpi si estenderà entro la sera a molte aree di pianura del Nord, con fenomeni localmente intensi.

Da domenica 19 l’arrivo di una massa d’aria temperata attenuerà il caldo intenso a partire dalle regioni settentrionali e centrali, in seguito dovrebbe spingersi anche al Sud. L’inizio della prossima settimana quindi vedrà il ritorno in gran parte dell’Italia a temperature vicine alla norma del periodo.

Le previsioni meteo per mercoledì 15 luglio

Tempo inizialmente soleggiato, ma con della nuvolosità sulle Alpi. Nel pomeriggio aumento delle nuvole e dell’instabilità al Nord, con temporali sparsi su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale, pianura piemontese ed entroterra ligure; verso sera i temporali si estendono a tutta la pianura padana fino all’Emilia e alle coste dell’alto Adriatico, con fenomeni localmente intensi e quindi possibilità di locali nubifragi, grandine e forti raffiche. Al Centro-Sud tempo ancora in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime in ulteriore leggero rialzo, con picchi di 35-39 gradi nelle zone interne e fino a 40-42 gradi nelle Isole; temporaneo calo termico solo in corrispondenza dei temporali. Venti a regime di brezza.

Le previsioni meteo per giovedì 16 luglio

Residua instabilità nella notte e fino all’alba al Nord-Est, con rovesci e temporali in Friuli Venezia Giulia, Veneto orientale e coste dell’Emilia Romagna. Nuvole sparse al mattino insisteranno ancora al Nord-Est, in Emilia Romagna e Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio annuvolamenti sui rilievi di quasi tutta la Penisola, con possibili brevi temporali sulle Alpi Marittime e sui rilievi della Basilicata. Di sera rovesci e temporali isolati in Piemonte e Valle d’Aosta.

Temperature minime in contenuto calo al Nord; massime stazionarie o in ulteriore leggero rialzo. Venti di debole intensità; locali rinforzi da nord in Adriatico.

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Ultimo aggiornamento Martedì 14 Luglio ore 15:02

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