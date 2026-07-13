Meteo: martedì 14 il caldo si fa più intenso! Picchi di 40 gradi

Fino almeno al prossimo fine settimana il promontorio anticiclonico nord africano resterà posizionato nell’area del Mediterraneo centro-occidentale abbracciando i Paesi ad esso prospicenti, compresa l’Italia dove proseguirà questa terza ondata di calore della stagione.

Si prevedono, quindi, giornate molto calde con temperature dai 33 ai 38 gradi in gran parte del Paese, specie nelle zone interne, e picchi di 40 gradi e oltre sulle isole maggiori. In questo contesto saranno comunque possibili delle oscillazioni termiche, soprattutto al Nord che, rimanendo un po’ più ai margini del nucleo principale della struttura anticiclonica, risentirà di tanto in tanto degli effetti delle correnti perturbate che interessano i Paesi oltralpe e che potrebbero favorire infiltrazioni di aria meno calda.

Infatti, le regioni settentrionali vedranno una situazione di tempo più variabile rispetto al resto del Paese, con dei temporali che si svilupperanno soprattutto sui rilievi e, fra mercoledì 15 e giovedì 16, anche in pianura in occasione del passaggio di un impulso instabile (perturbazione n.3). Al Centro-Sud, invece, il tempo resterà molto più stabile e asciutto con rischio molto limitato dei consueti temporali di calore.

Le previsioni meteo per martedì 14 luglio

Tempo instabile sulle Alpi centro orientali, con cielo nuvoloso e possibili rovesci e temporali già dal mattino e insistenti fin a inizio serata. Nel resto del Paese tempo soleggiato, con le schiarite più ampie al Centro-Sud. Caldo in ulteriore intensificazione e a tratti anche afoso.

Temperature elevate anche nelle ore notturne; massime per lo più comprese fra 31 e 39 gradi, con punte anche oltre i 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti a regime di brezza, con locali rinforzi da sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 15 luglio

Tempo inizialmente soleggiato dappertutto. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità al Nord, con temporali sparsi su Alpi e nord Appennino, in estensione a parte della pianura Padana occidentale e, verso sera, anche sulla pianura orientale e le coste dell’alto Adriatico. Fenomeni localmente intensi e accompagnati localmente da grandine. Al Centro-Sud tempo ancora prevalentemente soleggiato.

Temperature in ulteriore leggera crescita, con picchi di 35-39 gradi nelle zone interne e fino a 40-43 gradi nelle Isole. Venti a regime di brezza con temporanee raffiche in corrispondenza dei temporali.