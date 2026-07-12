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Meteo, al via una settimana di caldo e afa: verso i 40 gradi

Si profila una settimana segnata dall'Anticiclone nord-africano: prosegue la lunga ondata di caldo in atto con valori anche oltre i 40 gradi sulla Sardegna. Le previsioni meteo
Previsione12 Luglio 2026 - ore 12:38 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione12 Luglio 2026 - ore 12:38 - Redatto da Redazione Meteo.it

Nelle prossime ore, con l’alta pressione in rinforzo, il tempo sarà bello in gran parte d’Italia, fatta eccezione per degli isolati temporali sulle zone montuose, mentre la sensazione di caldo sarà intensa, soprattutto a causa della combinazione tra elevate temperature, alti tassi di umidità e intensa radiazione solare incidente. Nei prossimi giorni l’alta pressione consoliderà la sua presenza sulla nostra Penisola, dove insisterà per tutta la nuova settimana, garantendo giornate in gran parte soleggiate, caratterizzate da pochi temporali più che altro concentrati sulle zone montuose nelle ore centrali del giorno, e da caldo afoso intenso, in ulteriore aumento, con possibili picchi anche oltre 40 gradi, specie nelle Isole Maggiori. L’intensa ondata di calore (la terza di quest’anno) sembra destinata a durare almeno fino al 20 luglio, mentre rimane incerta l’evoluzione meteorologica per l’ultima decade del mese, anche se appare probabile che l’alta pressione caratterizzi anche l’ultima parte di luglio.

Previsioni meteo per lunedì 13 luglio

Lunedì al mattino un po’ di nuvolosità innocua sulle Alpi, tanto sole altrove. Nel pomeriggio nuvole e isolati temporali sulle zone alpine e prealpine; sempre in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia, con appena qualche innocuo addensamento nuvoloso per lo più concentrato sulle zone appenniniche. Caldo afoso quasi dappertutto in intensificazione: temperature massime in generale comprese fra 30 e 38 gradi, con picchi anche fino a 40 gradi in Sardegna. Moderati venti di Maestrale sullo Ionio, che risulterà in generale mosso; altrove venti deboli, con mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per martedì 14 luglio

Martedì nuvole e qualche temporale, specie al pomeriggio, sulle zone alpine. Tempo in generale soleggiato e stabile nel resto d’Italia. Caldo afoso intenso: temperature massime per lo più comprese fra 31 e 38 gradi, con punte anche di 40 gradi e oltre in Sardegna. Venti in prevalenza di debole intensità; mari calmi o poco mossi.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 12 Luglio ore 16:25

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