Meteo, 12 luglio con 40 gradi su Sicilia e Sardegna: le previsioni

La perturbazione (la numero 2 di luglio) che sta lambendo la nostra Penisola, domenica 12 luglio si allontanerà, favorendo appena un po’ di instabilità residua sul versante adriatico del Paese: la giornata sarà quindi caratterizzata da prevalenza di bel tempo in gran parte del Paese, fatta eccezione per qualche temporale in generale confinato sulle zone montuose. Anche domenica il vero protagonista delle condizioni meteo sarà quindi il caldo afoso, intenso in gran parte d’Italia, con punte a sfiorare a sfiorare i 40 gradi soprattutto in Sardegna. In base alle ultime proiezioni, l’alta pressione insisterà sulla nostra Penisola ancora per molti giorni, probabilmente almeno fino al 20 del mese: la prossima settimana ci attendono quindi giornate in gran parte soleggiate e caratterizzate da caldo afoso in ulteriore intensificazione, con temperature che addirittura si spingeranno al di sopra dei 40 gradi nelle Isole Maggiori. Nel frattempo il caldo intenso, e la mancanza di piogge significative, rischiano di aggravare rapidamente l’emergenza idrica, specie al Nord, dove la portata dei fiumi e il livello dei laghi appare in sensibile e preoccupante calo.

Previsioni meteo per oggi, domenica 12 luglio

Domenica al mattino un po’ di nuvolosità sulle regioni adriatiche, con isolati piovaschi su Abruzzo, Molise e Gargano; bello nel resto d’Italia. Nel pomeriggio nuvole sui rilievi della Penisola, con isolati rovesci o temporali su Alpi Occidentali, e Appennino Centrale e Meridionale; in generale soleggiato nel resto d’Italia. Venti per lo più di debole intensità. Temperature massime in rialzo al Nord, con poche variazioni nel resto d’Italia: caldo afoso intenso in gran parte del Paese, con punte di 39-40 gradi in Sicilia e Sardegna.

Previsioni meteo per lunedì 13 luglio

Lunedì un po’ di nuvole sulle Alpi, con isolati acquazzoni pomeridiani. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; qualche temporaneo e innocuo addensamento nuvoloso, nelle ore centrali del giorno, solo su Appennino Settentrionale e pianure del Nord. Temperature massime e afa quasi dappertutto in crescita: caldo afoso intenso in tutta Italia, con massime diffusamente oltre 30 gradi e punte anche di 40 gradi in Sicilia e Sardegna.