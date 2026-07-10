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Meteo: weekend caldissimo al Centro-Sud e Isole! Le previsioni

Il caldo intenso sarà il vero protagonista del weekend 11-12 luglio con temperature elevate soprattutto al Centro-Sud e Isole. Nord instabile
Previsione10 Luglio 2026 - ore 13:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione10 Luglio 2026 - ore 13:00 - Redatto da Redazione Meteo.it

Ci attende un fine settimana dal sapore decisamente estivo, sebbene una perturbazione (la numero 2 di luglio) sia destinata ad attraversare velocemente il Nord Italia, approfittando di un parziale e temporaneo indebolimento dell’alta pressione. Quindi sabato 11 instabilità in aumento al Nord, dove si formeranno numerosi temporali, localmente anche intensi, oltre che sulle Alpi anche sulle vicine zone di pianura; nel resto del Paese sempre prevalenza di tempo soleggiato. Poi domenica 12 prevalenza di bel tempo in gran parte del Paese, fatta eccezione per un po’ di instabilità comunque per lo più confinata sulle zone montuose.

Vero protagonista del fine settimana sarà comunque il caldo afoso, intenso soprattutto al Centro-Sud e Isole, con punte a sfiorare a sfiorare i 40 gradi soprattutto in Sardegna. L’alta pressione sembra destinata a insistere sulla nostra Penisola almeno fino al 20 del mese: nella prima parte della prossima settimana ci attendono quindi giornate in gran parte soleggiate, con caldo afoso in ulteriore intensificazione e temperature particolarmente elevate in molte zone d’Italia, con addirittura punte al di sopra dei 40 gradi in Sardegna.

Nel frattempo il caldo intenso, e la mancanza di piogge significative, rischiano di aggravare rapidamente l’emergenza idrica, specie al Nord, dove la portata dei fiumi e il livello dei laghi appare in sensibile e preoccupante calo.

Le previsioni meteo per sabato 11 luglio

Al mattino alternanza tra sole e nuvole al Nord, con rovesci isolati su Alpi Occidentali e coste adriatiche; in prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio nuvole al Nord e regioni centrali adriatiche, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, con rovesci e temporali, per lo più a carattere isolato, su Alpi, Pianura Padana, coste venete e versante adriatico dell’Appennino Centrale; in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia, con appena qualche breve e isolato temporale sull’Appennino Calabro-Lucano.

Moderati venti di Scirocco sulla Sardegna; nel resto d’Italia ventilazione in generale debole. Temperature massime in lieve calo al Nord e medio versante adriatico, stazionarie o in ulteriore leggero aumento altrove.

Le previsioni meteo per domenica 12 luglio

Al mattino un po’ di nuvolosità in Emilia e regioni adriatiche, con qualche acquazzone su Marche, Abruzzo e Puglia; tanto sole altrove. Nel pomeriggio bel tempo in gran parte d’Italia, con temporali brevi e isolati solo sull’Appennino Centrale e Meridionale.

Venti per lo più di debole intensità. Temperature massime in rialzo al Nord, con poche variazioni nel resto d’Italia: caldo afoso intenso in gran parte del Paese.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 10 Luglio ore 16:47

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