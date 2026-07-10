Meteo: caldo al Centro-Sud, temporali al Nord! Le previsioni del 10 luglio

Anche nell’ultima parte della settimana l’alta pressione occuperà quasi tutta l’Italia, lasciando parzialmente esposto al passaggio di correnti relativamente più fresche e instabili solo il Nord. Le giornate saranno quindi in gran parte soleggiate, specie al Centro-Sud, con i temporali che si concentreranno più che altro al Nord tra la fine di oggi (venerdì 10) e la giornata di domani (sabato 11), per il veloce passaggio di una perturbazione (numero 2 di luglio).

Nei prossimi giorni però il vero protagonista sarà il caldo afoso, con temperature elevate soprattutto al Centro-Sud e Isole: in particolare, nel weekend, i valori più alti si toccheranno probabilmente in Sardegna, dove sono attese punte anche di 40 gradi.

In base alle ultime proiezioni, l’ondata di calore insisterà anche la prossima settimana, quando è addirittura destinata a intensificarsi ulteriormente: nei primi giorni della prossima settimana, infatti, in Sicilia e Sardegna è probabile che si superino i 40 gradi con picchi addirittura di 44-45 gradi; i 40 gradi, sempre nella prima parte della prossima settimana, si potrebbero sfiorare anche nelle zone interne del Centro-Sud peninsulare, mentre al Nord le temperature non dovrebbero oltrepassare punte di 37-38 gradi, ma con la sensazione di calore fortemente accentuata dagli elevati tassi di umidità.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 10 luglio

Al mattino splenderà quasi dappertutto il sole, con appena qualche innocuo annuvolamento. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone montuose della Penisola e lungo le coste del medio e basso versante tirrenico, con isolati temporali sulle zone alpine e sull’Appennino Centrale e Settentrionale. In serata temporali sparsi su Alpi e Appennino Settentrionale, con locali sconfinamenti sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia.

Temperature massime in leggero calo al Nord, con poche variazioni altrove: valori quasi ovunque compresi fra 29 e 36 gradi, con punte anche di 37-38 gradi. Venti in generale di debole intensità.

Le previsioni meteo per sabato 11 luglio

Cielo per lo più nuvoloso al Nord, anche se non mancheranno le temporanee schiarite: nel corso del giorno temporali sparsi sulle Alpi e, a carattere più isolato, anche sull’Appennino Settentrionale e sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia.

Nel resto d’Italia mattinata piena di sole, poi nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone appenniniche, dove si formeranno anche dei temporali. Temperature massime in leggero calo al Nord e medio versante adriatico, stazionarie o in ulteriore lieve aumento altrove.