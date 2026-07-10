Meteo, prosegue l'ondata di caldo: afa in aumento ma anche temporali

Per tutto il resto della settimana l’alta pressione rimarrà protagonista della situazione meteo in Italia, garantendo giornate in gran parte soleggiate, con un po’ di instabilità pomeridiana per lo più confinata sui rilievi; solo nella giornata di sabato una perturbazione (la perturbazione numero 2 di luglio), in veloce spostamento verso est, porterà un aumento dell’instabilità al Nord, con dei temporali anche su pianure e zone costiere. Nei prossimi giorni, caratterizzati dalla presenza dell’alta pressione, l’Italia dovrà quindi fare i conti con la terza ondata di caldo intenso di questo 2026, con temperature e afa che nei prossimi gironi sono anche destinate a intensificarsi: in particolare, nell’ultima parte della settimana, le temperature più elevate si raggiungeranno probabilmente in Sardegna, dove sono attese punte anche di 40 gradi. L’ondata di calore insisterà poi anche la prossima settimana, quando è addirittura destinata a intensificarsi ulteriormente: nei primi giorni della prossima settimana, infatti, in Sicilia e Sardegna è probabile che si superino anche i 40 gradi con picchi addirittura di 44-45 gradi; i 40 gradi, sempre nella prima parte della prossima settimana, si potrebbero sfiorare anche nelle zone interne del Centro-Sud peninsulare, mentre al Nord le temperature non dovrebbero oltrepassare punte di 37-38 gradi, ma con la sensazione di calore fortemente accentuata dagli elevati tassi di umidità.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 10 luglio

Venerdì al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; qualche nuvola in più, comunque innocua, solo sulle Alpi. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose della Penisola e lungo le coste del medio e basso versante tirrenico, con isolati temporali su Alpi e Appennino Centrale e Settentrionale. In serata ancora temporali su Alpi e Appennino Settentrionale, con locali sconfinamenti sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia. Temperature stazionarie o in ulteriore leggera crescita: massime in generale comprese fra 30 e 36 gradi, con punte di 37-38 gradi; sensazione di calore accentuata dall’afa, specie nelle grandi pianure del Nord.

Previsioni meteo per sabato 11 luglio

Sabato giornata piuttosto nuvolosa al Nord, anche se non mancheranno le temporanee schiarite: nel corso del giorno temporali sparsi sulle Alpi e, a carattere più isolato, anche sull’Appennino Settentrionale e sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia. Al Centro-Sud mattinata piena di sole, poi nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone appenniniche, dove si formeranno anche dei temporali. Temperature massime in leggero calo al Nord e medio versante adriatico, stazionarie o in ulteriore lieve aumento altrove.