FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, caldo in intensificazione ma anche temporali: le prevision...

Meteo, caldo in intensificazione ma anche temporali: le previsioni del 10-11 luglio

Il caldo intenso non molla la presa e, anzi, è destinato ad intensificarsi. Temporali al Nord sabato. Le previsioni meteo del 10-11 luglio
Previsione9 Luglio 2026 - ore 12:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione9 Luglio 2026 - ore 12:00 - Redatto da Redazione Meteo.it

Per tutto il resto della settimana l’alta pressione rimarrà protagonista della situazione meteo in Italia, garantendo giornate in gran parte soleggiate, con un po’ di instabilità pomeridiana per lo più confinata sui rilievi; solo nella giornata di sabato una perturbazione (la perturbazione numero 2 di luglio), in veloce spostamento verso est, porterà un aumento dell’instabilità al Nord, con dei temporali anche su pianure e zone costiere. Nei prossimi giorni, caratterizzati dalla presenza dell’alta pressione, l’Italia dovrà quindi fare i conti con la terza ondata di caldo intenso di questo 2026, con temperature e afa che nei prossimi gironi sono anche destinate a intensificarsi: in particolare, nell’ultima parte della settimana, le temperature più elevate si raggiungeranno probabilmente in Sardegna, dove sono attese punte anche di 40 gradi. L’ondata di calore insisterà poi anche la prossima settimana, quando è addirittura destinata a intensificarsi ulteriormente: nei primi giorni della prossima settimana, infatti, in Sicilia e Sardegna è probabile che si superino anche i 40 gradi con picchi addirittura di 44-45 gradi; i 40 gradi, sempre nella prima parte della prossima settimana, si potrebbero sfiorare anche nelle zone interne del Centro-Sud peninsulare, mentre al Nord le temperature non dovrebbero oltrepassare punte di 37-38 gradi, ma con la sensazione di calore fortemente accentuata dagli elevati tassi di umidità.

Previsioni meteo per venerdì 10 luglio

Venerdì al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; qualche nuvola in più, comunque innocua, solo sulle Alpi. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose della Penisola e lungo le coste del medio e basso versante tirrenico, con isolati temporali su Alpi e Appennino Centrale e Settentrionale. In serata ancora temporali su Alpi e Appennino Settentrionale, con locali sconfinamenti sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia. Temperature stazionarie o in ulteriore leggera crescita: massime in generale comprese fra 30 e 36 gradi, con punte di 37-38 gradi; sensazione di calore accentuata dall’afa, specie nelle grandi pianure del Nord.

Previsioni meteo per sabato 11 luglio

Sabato giornata piuttosto nuvolosa al Nord, anche se non mancheranno le temporanee schiarite: nel corso del giorno temporali sparsi sulle Alpi e, a carattere più isolato, anche sull’Appennino Settentrionale e sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia. Al Centro-Sud mattinata piena di sole, poi nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone appenniniche, dove si formeranno anche dei temporali. Temperature massime in leggero calo al Nord e medio versante adriatico, stazionarie o in ulteriore lieve aumento altrove.

InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google
Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, sole e caldo afoso intenso: verso i 40 gradi in Sardegna
    Previsione9 Luglio 2026

    Meteo, sole e caldo afoso intenso: verso i 40 gradi in Sardegna

    Prosegue la terza ondata di caldo dell'estate: aumentano i tassi di umidità e il disagio. In Sardegna le temperature più elevate. Le previsioni meteo del 9-10 luglio
  • Meteo 9 luglio: caldo oltre la norma, Sardegna rovente!
    Previsione9 Luglio 2026

    Meteo 9 luglio: caldo oltre la norma, Sardegna rovente!

    Le previsioni meteo per oggi, giovedì 9 luglio, vedono un caldo sempre intenso, soprattutto in Sardegna con picchi prossimi ai 39-40 gradi.
  • Meteo: terza ondata di calore sull'Italia! Valori prossimi ai 40 gradi
    Previsione8 Luglio 2026

    Meteo: terza ondata di calore sull'Italia! Valori prossimi ai 40 gradi

    Le previsioni meteo per domani, 9 luglio, vedo un caldo molto intenso sull'Italia con valori prossimi ai 40 gradi soprattutto in Sardegna.
  • Meteo: caldo intenso e possibili record al Nord! Le previsioni per oggi (8 luglio)
    Previsione8 Luglio 2026

    Meteo: caldo intenso e possibili record al Nord! Le previsioni per oggi (8 luglio)

    Il caldo si fa intenso sull'Italia dove ha inizio la terza ondata di calore della stagione. Picchi elevati al Nord-Ovest e possibili record.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, apice dell'ondata di caldo la prossima settimana: rischio di 45 gradi in Sardegna
Tendenza9 Luglio 2026
Meteo, apice dell'ondata di caldo la prossima settimana: rischio di 45 gradi in Sardegna
Si intensifica l'ondata di caldo in atto sull'Italia: il picco tra mercoledì 15 e venerdì 17 luglio con valori oltre i 40 gradi nelle zone interne del Sud e Isole e fino a 45 in Sardegna. La tendenza meteo
Meteo: nel weekend caldo nella norma al Nord, roventi le Isole!
Tendenza8 Luglio 2026
Meteo: nel weekend caldo nella norma al Nord, roventi le Isole!
La tendenza meteo per il weekend indica un caldo intenso al Centro-Sud e soprattutto nelle Isole mentre al Nord sarà attenutato dai temporali.
Meteo, dal 10 luglio temperature verso picchi di 40 gradi: la tendenza
Tendenza7 Luglio 2026
Meteo, dal 10 luglio temperature verso picchi di 40 gradi: la tendenza
Caldo e afa in ulteriore aumento tra il weekend e la prima parte della prossima settimana: sulle Isole i valori più elevati. Temporali di calore sui rilievi. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Luglio ore 12:40

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154