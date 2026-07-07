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Meteo, dal 10 luglio temperature verso picchi di 40 gradi: la tendenza

Caldo e afa in ulteriore aumento tra il weekend e la prima parte della prossima settimana: sulle Isole i valori più elevati. Temporali di calore sui rilievi. La tendenza meteo
Tendenza7 Luglio 2026 - ore 11:43 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza7 Luglio 2026 - ore 11:43 - Redatto da Redazione Meteo.it

Anche nell’ultima parte della settimana la circolazione atmosferica su gran parte dell’Europa e, in particolare, sull’Italia sarà condizionata dalla presenza di una vasta area di alta pressione, associata ad una massa d’aria molto calda che manterrà nel nostro Paese temperature molto elevate superiori alle medie climatiche. Tra il weekend e l’inizio della prossima settimana i picchi più alti di temperatura si toccheranno al Centro-Sud; la regione più calda sarà la Sardegna dove, da domenica, probabilmente si toccheranno i 40 gradi nell’interno con possibili picchi prossimi ai 45 nei primi giorni della prossima settimana quando i 40 gradi si dovrebbero raggiungere anche in Sicilia. Il nostro Paese si troverà nel pieno della terza ondata di caldo dell’anno. Al Nord il caldo sarà comunque superiore alla norma ma più contenuto anche per effetto di una maggiore instabilità atmosferica responsabile del ritorno di rovesci e temporali che coinvolgeranno soprattutto le aree alpine ed appenniniche ma che sabato potrebbero coinvolgere anche le pianure e le aree costiere. Nell’ultima parte di settimana il rischio di temporali di calore nelle ore pomeridiane continuerà ad interessare le aree interne del Centro meno quelle del Sud Italia.

Caldo e afa in aumento: terza ondata di caldo dell'anno al via

Venerdì 10 luglio ennesima giornata all’insegna del caldo intenso che, particolarmente al Nord, tenderà a divenire più afoso. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato, soprattutto al mattino ma anche nel pomeriggio lungo le aree costiere e sulle zone di pianura del Nord. Atmosfera instabile, invece, su Alpi, Appennino settentrionale e zone interne del Centro con lo sviluppo nelle ore pomeridiane di numerosi temporali di calore. Il rischio di temporali sarà ridotto e decisamente più basso sull’Appennino meridionale e nelle aree interne montuose di Sardegna e Sicilia.
Venti generalmente deboli, dai quadranti meridionali sul Tirreno e sull’Adriatico settentrionale; a metà giornata temporanei rinforzi di brezza lungo le coste e possibili raffiche durante i temporali. Mari calmi o poco mossi. Temperature in leggero rialzo al Centro-Sud; valori fino a 34-35 con locali picchi di 36-37.

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Ultimo aggiornamento Martedì 07 Luglio ore 18:09

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