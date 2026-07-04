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Meteo: caldo nuovamente intenso a inizio settimana, ma non per tutti! La tendenza

La tendenza meteo per inizio settimana vede un nuovo rialzo delle temperature verso valori oltre i 35 gradi, ma solo su parte delle regioni.
Tendenza4 Luglio 2026 - ore 10:52 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza4 Luglio 2026 - ore 10:52 - Redatto da Redazione Meteo.it

Le ultime proiezioni suggerirebbero che la rinnovata stabilità anticiclonica dovrebbe prevalere anche nel corso della prossima settimana e in un contesto di caldo pienamente estivo con temperature diffusamente oltre le medie e picchi di caldo intenso via via più diffusi.

Il livello della calura non dovrebbe raggiungere le condizioni estreme ed eccezionali che abbiamo vissuto nella recente ondata di caldo di giugno ma l’anomalia termica potrebbe comunque arrivare a scarti di 4-6 gradi oltre le medie stagionali, in particolare nel settore alpino, al Nordovest, nelle zone interne e occidentali del Centro e in Sardegna. Qui torneremo probabilmente a superare nelle temperature massime la soglia dei 35 gradi. Il caldo potrebbe essere invece meno anomalo e più discontinuo nel lato adriatico e, almeno inizialmente, anche al Sud

L’Italia infatti sarebbe collocata nel settore più orientale dell’anticiclone e immersa marginalmente nel flusso nord-occidentale in quota presente sull’Europa orientale dove impulsi instabili scendono dalle alte latitudini verso la penisola balcanica ed il Mar Nero. Da un lato quindi la lingua di aria più calda associata all’alta pressione dovrebbe spingersi più a ovest dalla penisola iberica verso la Francia, dall’altro temporanee infiltrazioni di aria meno calda potrebbero spingersi dai Balcani verso le nostre regioni incrementando anche l’instabilità nelle aree appenniniche. Per particolari più attendibili varrà la pena seguire quotidianamente gli aggiornamenti dei prossimi giorni. 

Il caldo si fa più intenso, ma non in tutte le regioni: la tendenza meteo

Martedì 7 è atteso un inizio di giornata all’insegna delle schiarite e con qualche velatura passeggera al Nord. Nelle ore più calde nuvolosità cumuliforme in aumento nelle aree montuose, più sviluppata ed associata a possibili locali rovesci o temporali lungo l’Appennino centromeridionale e nelle zone interne tra bassa Toscana, Lazio e Campania. Temperature massime in lieve aumento al Nordest, in lieve calo nelle suddette aree instabili. Clima caldo con massime diffusamente sopra i 30 gradi e punte intorno ai 35 al Nordovest, in Toscana e Sardegna. Venti in prevalenza deboli e a regime di brezza con rinforzi da ovest-nordovest sul basso Adriatico e nei canali delle Isole. 

Mercoledì 8 e giovedì 9 altre giornate prevalentemente soleggiate e con una possibile attenuazione dell’instabilità pomeridiana in Appennino con fenomeni scarsi o del tutto assenti. Il caldo potrebbe incrementare, in particolare il mercoledì.

Per venerdì 10 vi sarebbe attualmente l’ipotesi di una maggiore instabilità con sviluppo di temporali sparsi nelle Alpi orientali e nelle zone interne del Centro, ipotesi comunque tutta da verificare nei prossimi aggiornamenti. 

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Ultimo aggiornamento Sabato 04 Luglio ore 12:32

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