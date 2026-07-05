Meteo: prossima settimana caldo e afa in aumento! Picchi di 37-38°C: ecco dove

Quella in arrivo sarà una settimana caratterizzata nuovamente da temperature molto elevate in tutta l’Italia e dall’assenza di perturbazioni. Gli aggiornamenti dei modelli hanno sensibilmente ridimensionato l’influsso sull’Italia della circolazione di aria fresca e più instabile in discesa giovedì 9 sulla vicina Europa orientale. In base ai dati attuali, la giornata più calda, considerando l’insieme del Paese, dovrebbe essere quella di mercoledì 8.

Le anomalie positive più marcate (6-8 gradi al di sopra della norma) si osserveranno sul Nordovest dove si potrebbe nuovamente rivivere una giornata simile a quelle soffocanti di fine giugno.

La prossima settimana sarà molto calda, soprattutto al Centro-Nord e Sardegna: la tendenza meteo

Mercoledì 8 cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Non si escludono, nel pomeriggio, isolati temporali di calore sull’Appennino meridionale. Temperature in rialzo. Clima molto caldo, particolarmente sulle regioni del Centro Nord e sulla Sardegna (valori fino a 37-38 gradi). Venti per lo più deboli. La giornata di giovedì 9 dovrebbe risultare simile alla precedente. Sarà forse possibile osservare un leggero calo delle temperature (1-2 gradi).

Per le giornate successive, ed almeno fino al weekend dell'11-12 luglio, non sembrano profilarsi attualmente cambiamenti sostanziali dello scenario appena delineato.