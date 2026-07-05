Meteo: caldo contenuto oggi (5 luglio). Da lunedì 6 temperature in rialzo

Il graduale rinforzo dell’alta pressione in atto sull’Europa occidentale e nell’area mediterranea favorisce una domenica 5 luglio prevalentemente stabile e con temperature in leggera risalita fino a livelli un poco oltre la norma in molte regioni, in un contesto di caldo comunque ben lontano dai livelli della recente ondata di calore. Pochi gli episodi di instabilità pomeridiani al Nordest e in forma davvero occasionale nell’interno del Centro.

L’alta pressione sarà la protagonista anche nel corso della nuova settimana con temperature che sono destinate ad aumentare ulteriormente a causa della massa d’aria di origine subtropicale associata all’anticiclone con la sua lingua più calda in risalita verso la Penisola Iberica e la Francia meridionale. Il caldo si farà sentire particolarmente nei settori occidentali dell’Italia dove le temperature potranno tornare a superare la soglia dei 35 gradi, mentre sul lato orientale, specie lungo l’Adriatico, le infiltrazioni di aria un po’ meno calda manterranno i valori più contenuti. Il tempo resterà prevalentemente soleggiato, salvo il ritorno di un po’ di instabilità pomeridiana anche lungo l’Appennino.

Nella seconda parte della settimana l’avvicinamento da ovest del nucleo più caldo della massa d’aria subtropicale dovrebbe favorire un’intensificazione del caldo. Si sta quindi delineando una nuova ondata di calore anche se fortunatamente, almeno secondo le attuali indicazioni, non dovrebbe replicare in forma diffusa i picchi estremi ed eccezionali che hanno caratterizzato la seconda parte di giugno.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 5 luglio

Tempo in gran parte soleggiato sull’Italia. Nelle ore centrali del giorno consueto aumento delle nubi sui rilievi, specie quelli del Nordest e attorno all’Appennino centro-settentrionale. Qualche isolato rovescio o temporale sarà possibile su Alpi e Prealpi orientali, in locale estensione verso le pianure e coste dell’alto Adriatico entro sera. Non si escludono occasionali temporali anche tra l’interno della Toscana e l’Umbria.

Temperature massime stazionarie o in leggero aumento; valori per lo più fra 29 e 34 gradi, con punte anche leggermente superiori al Nord-Ovest, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Ancora un po’ ventoso per venti settentrionali al Sud; venti a regime di brezza altrove.

Le previsioni meteo per lunedì 6 luglio

Al mattino nubi sparse al Nord-Est, con isolate piogge nel nord dell’Alto Adige; qualche annuvolamento sparso anche nel medio Adriatico con un temporale che potrebbe lambire le coste delle Marche settentrionali; tempo più soleggiato nel resto del Paese. Nel pomeriggio sviluppo di qualche temporale sulle Prealpi orientali e lungo l’Appennino centro-meridionale, in locale estensione alle pianure delle Venezie entro sera. Tempo più soleggiato altrove, salvo degli annuvolamenti sparsi sui monti e lungo l’Adriatico.

Temperature stazionarie o in leggero aumento, con punte di 35-37 gradi in pianura Padana, zone interne e tirreniche della penisola e sulle Isole. Venti a regime di brezza, salvo temporanei rinforzi intorno alla Sardegna.