Meteo 5 luglio: caldo in leggero aumento, ma non estremo! Da lunedì 6 cambia qualcosa
La graduale espansione dell’Anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale e nell’area mediterranea, garantirà oggi (domenica 5 luglio) prevalenza di tempo stabile con temperature in leggera risalita fino a livelli un poco oltre la norma in molte regioni, in un contesto di caldo comunque non così opprimente come durante la recente ondata di calore. Il rischio di qualche temporale rimarrà in generale basso e caratterizzato da eventi molto isolati.
Nella prima parte della prossima settimana, sempre sotto l’influenza dell’alta pressione, le temperature dovrebbero aumentare ulteriormente a causa dell’avvicinamento di una massa d’aria di origine subtropicale che, nel frattempo, tenderà a risalire verso la Penisola Iberica e la Francia meridionale.
Il caldo si farà sentire particolarmente nei settori occidentali dell’Italia dove le temperature potranno tornare a superare la soglia dei 35 gradi, mentre sul lato orientale, specie lungo l’Adriatico, le infiltrazioni di aria un po’ meno calda manterranno i valori più contenuti. Anche in questa fase il tempo resterà prevalentemente soleggiato, salvo il ritorno di un po’ di instabilità pomeridiana sulle Alpi orientali e lungo l’Appennino.
Gli ultimi aggiornamenti sembrano suggerire la persistenza dell’alta pressione anche durante la seconda parte della prossima settimana, ma associata a un ulteriore avvicinamento da ovest del nucleo più caldo della massa d’aria subtropicale, con conseguente intensificazione del caldo.
Le previsioni meteo per oggi, domenica 5 luglio
Tempo in gran parte soleggiato sull’Italia. Nelle ore centrali del giorno consueto aumento delle nubi sui rilievi, specie quelli delle regioni centro-settentrionali; qualche isolato rovescio o temporale possibile su Alpi e Prealpi orientali, in locale estensione verso le pianure e coste dell’alto Adriatico entro sera. Non si escludono brevi rovesci anche sull’Appennino centrale.
Temperature massime stazionarie o in leggero aumento; valori per lo più fra 29 e 34 gradi, con punte anche leggermente superiori al Nord-Ovest, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Ancora un po’ ventoso per venti settentrionali al Sud; venti a regime di brezza altrove.
Le previsioni meteo per lunedì 6 luglio
Al mattino nubi sparse al Nord-Est, con isolate piogge o rovesci sulle Alpi di confine; qualche annuvolamento anche nel medio Adriatico, tempo più soleggiato nel resto del Paese. Nel pomeriggio sviluppo di qualche temporale sulle Prealpi orientali e lungo l’Appennino centro-meridionale, in estensione alla pianura veneta entro sera. Tempo più soleggiato altrove, salvo degli annuvolamenti sparsi sui monti e lungo l’Adriatico.
Temperature stazionarie o in leggero aumento, con punte di 35-37 gradi in pianura Padana, zone interne e tirreniche della penisola e sulle Isole. Venti a regime di brezza, salvo temporanei rinforzi intorno alla Sardegna.