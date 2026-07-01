FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, nel weekend del 4-5 luglio caldo più sopportabile

Meteo, nel weekend del 4-5 luglio caldo più sopportabile

Fino a domenica le temperature resteranno più sopportabili quasi ovunque. Probabile un nuovo rialzo delle temperature durante i primi giorni della prossima settimana
Tendenza1 Luglio 2026 - ore 11:32 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza1 Luglio 2026 - ore 11:32 - Redatto da Redazione Meteo.it

Nel corso delle prossime 24-48 ore la perturbazione n. 1 di luglio attraverserà il nostro Paese da nord verso sud. Il suo passaggio segnerà la conclusione dell’ondata di caldo in corso e fino a domenica 5 le temperature resteranno più sopportabili quasi ovunque, pur restando superiori alla norma sul Nord-Ovest. Probabile un nuovo rialzo delle temperature durante i primi giorni della prossima settimana, mentre da mercoledì 8 l’evoluzione risulta più incerta.

Sabato 4 luglio cielo sereno o poco nuvoloso sulla maggioranza delle regioni. Eventuali brevi e locali manifestazioni di instabilità potrebbero interessare ancora la Calabria centro-meridionale e l’est della Sicilia. Vivace ventilazione settentrionale in Puglia, sul medio basso settore dell’Adriatico, sull’alto mare Ionio; moderato Maestrale nel canale di Sicilia. Temperature in rialzo al Sud, sulle regioni centrali tirreniche e in Sicilia.

Domenica 5 luglio tempo stabile e soleggiato su tutto il Paese. Temperature senza variazioni rilevanti. Ancora ventoso per Maestrale sui settori del basso mare Adriatico e dello Ionio.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: venerdì 3 luglio fine della calura al Sud e temporali. La tendenza
    Tendenza30 Giugno 2026

    Meteo: venerdì 3 luglio fine della calura al Sud e temporali. La tendenza

    La tendenza meteo per la parte finale della settimana vede la fine del caldo estremo al Sud e in Sicilia dove venerdì 3 giungeranno i temporali.
  • Meteo: inizio luglio con temporali, calo termico e fine del caldo estremo!
    Tendenza29 Giugno 2026

    Meteo: inizio luglio con temporali, calo termico e fine del caldo estremo!

    La tendenza meteo per i primi di luglio evidenzia la fine del caldo estremo con afflusso di correnti temperate ma anche una fase di temporali.
  • Meteo: luglio porta la fine del caldo estremo ma anche maltempo! La tendenza
    Tendenza28 Giugno 2026

    Meteo: luglio porta la fine del caldo estremo ma anche maltempo! La tendenza

    La tendenza meteo per l'inizio di luglio indica la fine dell'ondata di calore, soprattutto da giovedì 2, ma anche intense piogge e temporali.
  • Meteo: a inizio luglio tregua dal gran caldo, ma occhio al maltempo! La tendenza
    Tendenza27 Giugno 2026

    Meteo: a inizio luglio tregua dal gran caldo, ma occhio al maltempo! La tendenza

    La tendenza meteo per l'inizio di luglio indica finalmente una tregua dalla calura estrema ma con un prezzo da pagare, ovvero un intenso maltempo
Ultime newsVedi tutte
Meteo: venerdì 3 luglio fine della calura al Sud e temporali. La tendenza
Tendenza30 Giugno 2026
Meteo: venerdì 3 luglio fine della calura al Sud e temporali. La tendenza
La tendenza meteo per la parte finale della settimana vede la fine del caldo estremo al Sud e in Sicilia dove venerdì 3 giungeranno i temporali.
Meteo: inizio luglio con temporali, calo termico e fine del caldo estremo!
Tendenza29 Giugno 2026
Meteo: inizio luglio con temporali, calo termico e fine del caldo estremo!
La tendenza meteo per i primi di luglio evidenzia la fine del caldo estremo con afflusso di correnti temperate ma anche una fase di temporali.
Meteo: luglio porta la fine del caldo estremo ma anche maltempo! La tendenza
Tendenza28 Giugno 2026
Meteo: luglio porta la fine del caldo estremo ma anche maltempo! La tendenza
La tendenza meteo per l'inizio di luglio indica la fine dell'ondata di calore, soprattutto da giovedì 2, ma anche intense piogge e temporali.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 01 Luglio ore 14:13

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154