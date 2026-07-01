Meteo, nel weekend del 4-5 luglio caldo più sopportabile

Nel corso delle prossime 24-48 ore la perturbazione n. 1 di luglio attraverserà il nostro Paese da nord verso sud. Il suo passaggio segnerà la conclusione dell’ondata di caldo in corso e fino a domenica 5 le temperature resteranno più sopportabili quasi ovunque, pur restando superiori alla norma sul Nord-Ovest. Probabile un nuovo rialzo delle temperature durante i primi giorni della prossima settimana, mentre da mercoledì 8 l’evoluzione risulta più incerta.

Sabato 4 luglio cielo sereno o poco nuvoloso sulla maggioranza delle regioni. Eventuali brevi e locali manifestazioni di instabilità potrebbero interessare ancora la Calabria centro-meridionale e l’est della Sicilia. Vivace ventilazione settentrionale in Puglia, sul medio basso settore dell’Adriatico, sull’alto mare Ionio; moderato Maestrale nel canale di Sicilia. Temperature in rialzo al Sud, sulle regioni centrali tirreniche e in Sicilia.

Domenica 5 luglio tempo stabile e soleggiato su tutto il Paese. Temperature senza variazioni rilevanti. Ancora ventoso per Maestrale sui settori del basso mare Adriatico e dello Ionio.