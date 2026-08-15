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Meteo, fase più instabile in arrivo: le previsioni del 16-17 agosto

Domenica sole e caldo intenso poi lunedì 17 una perturbazione porterà temporali su alcuni settori e un temporaneo calo termico. Le previsioni meteo
Previsione15 Agosto 2026 - ore 12:48 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Domenica 16 agosto altra giornata dominata dalla presenza dell’alta pressione, con tanto sole e caldo afoso ancora piuttosto intenso, anche se non mancherà un po’ di instabilità pomeridiana, con la formazione di improvvisi temporali soprattutto sulle zone montuose. Per la prossima settimana invece sembra confermato un importante cambiamento dello scenario meteorologico, con il cedimento dell’area anticiclonica che da tanto tempo insiste sull’Italia e il passaggio di alcune perturbazioni. In particolare la prima perturbazione (perturbazione numero 3 di agosto) raggiungerà il nostro Paese lunedì 17 agosto, quando porterà numerosi rovesci e temporali soprattutto al Nordest nelle regioni adriatiche e sulle zone interne del Centro-Sud Peninsulare, mentre martedì 18 agosto favorirà un po’ di instabilità residua al Sud. Una seconda perturbazione è invece attesa nella giornata di giovedì 20 agosto, accompagnata da numerosi acquazzoni e temporali che in questo caso si concentreranno prevalentemente al Nord. Nella prima parte della prossima settimana, il cedimento dell’alta pressione e l’arrivo di correnti più temperature di origine atlantica, favoriranno anche un diffuso calo delle temperature, che torneranno quasi dappertutto su valori normali per il periodo, con la fine quindi della lunga ondata di caldo afoso intenso.

Previsioni meteo per domenica 16 agosto

Domenica al mattino cielo ovunque sereno o al più poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su rilievi della Penisola, Nordovest, zone interne del Centro-Sud Peninsulare, interno delle Isole Maggiori: improvvisi rovesci e temporali su Alpi, pianura piemontese e lombarda, Appennino Settentrionale, interno della Toscana, Appennino Abruzzese e Molisano, rilievi laziali, Appennino Meridionale e zone montuose di Sicilia e Sardegna. Temperature stazionarie o in leggero calo, con caldo afoso piuttosto intenso: in particolare, massime in generale comprese fra 31 e 37 gradi, con la sensazione di calore accentuata dagli elevati tassi di umidità. Venti per lo più deboli.

Previsioni meteo per lunedì 17 agosto

Lunedì alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte del Paese: improvvisi acquazzoni e temporali, soprattutto nella parte centrale del giorno, su Alpi, Venezie, Appennino Settentrionale, zone interne del Centro, coste marchigiane, Appennino Meridionale, rilievi della Sicilia e settore nord-orientale della Sardegna. Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord, dove scenderanno su valori vicini a quelli tipici del periodo; ancora caldo afoso piuttosto intenso al Sud e Isole.

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Ultimo aggiornamento Sabato 15 Agosto ore 15:05

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