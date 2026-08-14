Meteo, dal 17 agosto temporali e attenuazione del caldo: la tendenza

Le ondate di calore, come quella che sta opprimendo l’Italia in queste settimane, si sono fatte più frequenti, brutali e durature a causa dell’irresponsabile emissione in atmosfera di enormi quantità di gas a effetto serra, prodotti soprattutto, ma non solo, dall’abuso dei combustibili fossili. Combustione che continua massicciamente nonostante i chiari avvertimenti lanciati dagli scienziati da almeno 40 anni. L’ondata di calore in corso, associata a condizioni di grave e diffusa siccità, ha preso avvio durante gli ultimi giorni di luglio e per la maggioranza delle regioni italiane proseguirà ancora per molti giorni, sia pure in forma un poco attenuata, in particolare al Nord e sui settori orientali della penisola, lambiti da aria più fresca diretta verso l’Europa orientale.

Tendenza meteo: cambio di circolazione atmosferica con temporali al Nord

Lunedì 17 correnti in quota da nordovest faranno scorrere una perturbazione dal Nord Europa in direzione della penisola balcanica, sfiorando parte del nostro Paese. Nella prima parte della giornata possibilità di rovesci o temporali sul Friuli Venezia Giulia, su Levante Ligure ed alta Toscana. Nel pomeriggio tempo ancora instabile sul Nordest, possibili temporali di calore nelle zone interne del centro Sud (in particolare sulla Basilicata), rovesci e temporali sparsi su Romagna e Marche. Venti: tesi di libeccio sul mar Ligure. Temperature in contenuto calo al Centro e in Lombardia, in calo più marcato nel Nordest.

Martedì 18 l’alta pressione probabilmente sarà di nuovo in rinforzo sul Nord Italia e sul Mediterraneo occidentale. Nella notte possibilità di qualche rovescio o temporale sulle regioni centrali adriatiche e in Puglia, su Campania e Basilicata; in giornata possibili rovesci in Calabria. Temperature in calo sul versante adriatico, in leggera diminuzione in Val Padana.