Meteo, Ferragosto con sole e caldo intenso poi possibile cambio

Anche nel weekend di Ferragosto l’alta pressione garantirà prevalenza di tempo soleggiato e caldo afoso, sebbene in generale con picchi non superiori a 37-38 gradi, mentre le piogge rimarranno quasi del tutto assenti, con appena un po’ di instabilità pomeridiana sui rilievi. Per la prossima settimana invece è possibile una svolta e un cambiamento della situazione meteorologica, con il cedimento dell’area anticiclonica e l’arrivo sulla nostra Penisola di correnti più temperate, capaci di mitigare la calura e portare dei momenti piovosi. In particolare, in base alle proiezioni odierne, pare probabile il passaggio di due diverse perturbazioni: la prima è attesa tra la fine di domenica 16 e la giornata di martedì 18 agosto, con rovesci e temporali concentrati soprattutto al Nordest e regioni adriatiche; la seconda dovrebbe portare piogge diffuse al Nord tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto. Le possibili fasi di maltempo rischiano però di portare temporali localmente intensi, accompagnati da forti grandinate, violente raffiche di vento e nubifragi. Le temperature invece caleranno praticamente in tutta Italia, dapprima al Centro-Nord poi, entro la metà della settimana prossima, anche al Sud, rimanendo comunque vicine ai valori tipici del periodo: sembra quindi finalmente all’orizzonte la fine della lunga ondata di caldo intenso.

Previsioni meteo per venerdì 14 agosto

Venerdì splenderà quasi dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità al Nordovest e all’estremo Sud, con isolati acquazzoni e temporali su Alpi Occidentali, Appennino Ligure, Calabria e zone interne della Sicilia; sempre in generale soleggiato altrove. In serata qualche rovescio residuo in Valle d’Aosta. Temperature massime in leggero calo in gran parte del Paese: valori per lo più compresi tra 30 e 36 gradi, con picchi fino a 37-38 gradi soprattutto nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Venti in prevalenza deboli, a regime di brezza.

Previsioni meteo per Ferragosto

Sabato ancora tempo in prevalenza soleggiato e caratterizzato da caldo afoso intenso. Quindi tanto sole e, nel corso della giornata, il consueto sviluppo di nubi e isolati rovesci o temporali sui rilievi, più probabili durante il pomeriggio sulle Alpi Centrali e Occidentali, sul Salento, intorno all’Appennino Calabro e ai rilievi delle Isole Maggiori. Temperature senza variazioni rilevanti, salvo piccole e locali variazioni al ribasso al Sud e sulla Sicilia. Valori massimi per lo più compresi tra 31 e 37 gradi. Venti a regime di brezza, salvo raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.