Meteo, verso Ferragosto con sole e caldo intenso poi tregua: le previsioni

Saranno pochi i cambiamenti delle condizioni meteorologiche da qui al fine settimana. Il copione resterà lo stesso, con sole, caldo intenso e temporali di calore. Infatti, fino al weekend di Ferragosto su tutta l’Italia continuerà a dominare il promontorio anticiclonico nord africano con il suo carico di aria calda. Pertanto, questa ondata di calore insisterà su tutta l’Italia fino a domenica 16, con i picchi più elevati che, a partire da venerdì, non dovrebbero superare i 36-38 gradi. Per i giorni seguenti, anche gli ultimi aggiornamenti suggeriscono un’attenuazione del caldo a partire dalle regioni centro-settentrionali, grazie al faticoso ripristino delle correnti atlantiche, che inizieranno ad indebolire l’anticiclone in corrispondenza del Nord Italia. I primi sintomi del cambiamento si faranno strada già alla fine di domenica, quando i temporali andranno a interessare in maniera un po’ più diffusa il Nord-Ovest e parte del Centro causando una prima flessione delle temperature. Naturalmente il calo termico determinato dall’arrivo, a inizio settimana, di aria temperata dapprima al Nord e poi, entro mercoledì, anche al Centro-Sud, sarà accompagnato da condizioni di variabilità, con precipitazioni che potranno risultare a tratti molto intense a causa dell’elevata energia in gioco e del marcato contrasto tra le diverse masse d’aria destinate a fronteggiarsi. Di fatto, dopo quasi tre settimane di canicola da record, tra lunedì 17 e martedì 18 l’ondata di calore dovrebbe interrompersi definitivamente al Centro-Nord, mentre al Sud potrebbe solo attenuarsi tra mercoledì 19 e venerdì 21: modalità e tempistiche restano ancora complessivamente molto incerte.

Previsioni meteo per giovedì 13 agosto

Tempo in prevalenza soleggiato, molto caldo e a tratti afoso. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi, associata a isolati temporali di calore su Alpi occidentali, rilievi tra basso Lazio e Abruzzo, Appennino meridionale e zone montuose di Sicilia e Sardegna; non si esclude un’estensione dei fenomeni verso le coste campane e dell’alta Calabria tirrenica. Temperature senza variazioni importanti: valori massimi fino a 37-38 gradi e locali picchi di 39 gradi su Toscana, Lazio e Sardegna. Venti deboli a regime di brezza, salvo temporanei rinforzi dai quadranti settentrionali al Centro-Sud e sull’alto Adriatico; raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi; solo localmente mossi l’Adriatico e lo Ionio.

Previsioni meteo per venerdì 14 agosto

Tempo prevalentemente soleggiato, molto caldo e afoso. Nel pomeriggio consueto aumento della nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi, con isolati temporali di calore più probabili nelle Alpi piemontesi, in Valle d’Aosta, intorno all’Appennino calabro e ai rilievi delle Isole maggiori. Temperature stazionarie o in contenuta flessione: i picchi più elevati non dovrebbero superare i 37-38 gradi tra le regioni centrali tirreniche e la Sardegna. Venti a regime di brezza, con ancora qualche rinforzo da nord o nord-est su mare Adriatico e coste prospicienti. Mari: a tratti mossi quelli di levante, calmi o poco mossi tutti gli altri.