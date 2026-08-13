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Meteo, Ferragosto rovente poi calo termico e temporali a partire dal Nord

Prosegue la lunga ondata di caldo africano sull'Italia con punte ben oltre i 35 gradi. Dal 17 agosto si cambia. Le previsioni meteo aggiornate
Previsione13 Agosto 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Saranno pochi i cambiamenti delle condizioni meteorologiche da qui al fine settimana. Il copione resterà lo stesso, con sole, caldo intenso e temporali di calore. Infatti, fino al weekend di Ferragosto su tutta l’Italia continuerà a dominare il promontorio anticiclonico nord africano col proprio carico di aria calda. Pertanto, questa ondata di calore insisterà su tutta l’Italia fino a domenica 16, con picchi massimi intorno ai 37-39 gradi. Per i giorni seguenti, anche gli ultimi aggiornamenti suggeriscono un’attenuazione del caldo a partire dalle regioni settentrionali, grazie al faticoso ripristino delle correnti atlantiche che, all’inizio della prossima settimana, cominceranno a indebolire l’anticiclone in corrispondenza del Nord Italia, per poi estendersi verso le regioni meridionali probabilmente entro mercoledì. Da segnalare che i primi sintomi del cambiamento saranno evidenti già domenica, quando i temporali andranno a interessare in maniera un po’ più diffusa il Nord-Ovest e parte del Centro causando una prima flessione delle temperature. Naturalmente il calo termico determinato dall’arrivo, a inizio settimana, di aria temperata dapprima al Nord e poi, entro mercoledì, anche al Centro-Sud, sarà accompagnato da condizioni di variabilità con precipitazioni che potranno risultare a tratti molto intense a causa dell’elevata energia in gioco e del marcato contrasto tra le diverse masse d’aria destinate a fronteggiarsi. Di fatto, a meno di stravolgimenti modellistici nei prossimi aggiornamenti, l’ondata di calore si attenuerà all’inizio della nuova settimana, terminando definitivamente lunedì al Nord, martedì al Centro e mercoledì anche al meridione, per un totale di quasi tre settimane di canicola.

Previsioni meteo per oggi, giovedì 13 agosto

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio locale aumento dell’instabilità, con temporali isolati su Alpi occidentali, rilievi tra basso Lazio e Abruzzo, Appennino meridionale e zone montuose di Sicilia e Sardegna; probabile locale estensione dei fenomeni verso le coste campane, quelle della Calabria tirrenica e in quelle della Sicilia meridionale. Temperature senza variazioni importanti; caldo sempre intenso in gran parte d’Italia con punte di 35-38 gradi. Venti deboli a regime di brezza, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali al Centro-Sud e sull’alto Adriatico. Mari poco mossi; solo localmente mossi l’Adriatico e lo Ionio.

Previsioni meteo per venerdì 14 agosto

Tempo prevalentemente soleggiato in tutto il Paese. Nel pomeriggio sviluppo di brevi e isolati temporali di calore per lo più sulle Alpi occidentali, nell’Appennino calabro e nei rilievi delle isole maggiori. Caldo intenso, con solo delle lievi flessioni nelle temperature massime. Venti a regime di brezza, con ancora qualche rinforzo da nord o nord-est su Adriatico e Ionio che restano localmente mossi; calmi o poco mossi gli altri mari.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 13 Agosto ore 16:06

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