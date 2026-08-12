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Meteo, ancora caldo e afa ma dopo Ferragosto graduale calo termico: le previsioni

Pochi cambiamenti nei giorni che vanno verso il weekend di Ferragosto: instabilità sui rilievi e caldo ancora afoso e opprimenti. Dal 17 cambio di scenario. Le previsioni meteo
Previsione12 Agosto 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Saranno pochi i cambiamenti delle condizioni meteorologiche da qui al fine settimana. Il copione resterà lo stesso, con sole, caldo intenso e temporali di calore. Infatti, fino al weekend di Ferragosto su tutta l’Italia continuerà a dominare il promontorio anticiclonico nord africano col proprio carico di aria calda, solo parzialmente scalfito in queste ore da una blanda circolazione ciclonica in quota che determinerà solo un incremento della già molto attiva instabilità pomeridiana nelle aree montuose e interne del Paese. Pertanto, questa ondata di calore insisterà su tutta l’Italia fino a domenica 16, con picchi massimi intorno ai 37-39 gradi. Per i giorni seguenti, anche gli ultimi aggiornamenti suggeriscono un’attenuazione del caldo a partire dalle regioni settentrionali, grazie al faticoso ripristino delle correnti atlantiche che, all’inizio della prossima settimana, cominceranno a indebolire l’anticiclone in corrispondenza del Nord Italia, per poi estendersi verso le regioni meridionali probabilmente entro mercoledì. Naturalmente, il calo termico determinato dall’arrivo di aria temperata al Nord e poi anche al Centro, sarà accompagnato anche da condizioni di variabilità con precipitazioni che potranno risultare a tratti molto intense a causa dell’elevata energia in gioco e del marcato contrasto tra le diverse masse d’aria destinate a fronteggiarsi. La situazione che stiamo vivendo nel corso di questa estate, non è un evento isolato, ma il sintomo di come si sta trasformando il clima, sempre più caldo e caratterizzato da eventi estremi, che si riflette negativamente sia sulle temperature delle acque superficiali dei nostri mari, sia sulla rapida fusione dei ghiacciai, e che presenta il conto anche economico per gli ingenti danni causati dalle sempre più frequenti ondate di calore e i prolungati periodi di siccità. Tutto questo trae origine dal cambiamento climatico in atto a livello globale, con una preoccupante accelerazione del riscaldamento che colpisce uno degli hot spot climatici più sensibili del pianeta, ovvero il bacino del Mediterraneo.

Previsioni meteo per mercoledì 12 agosto

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, a parte qualche isolato temporale sul Piemonte occidentale, in rapida attenuazione. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità nelle zone montuose e nell’interno della penisola, associata a isolati rovesci e temporali, più probabili nelle Alpi, lungo l’Appenino, in Umbria, nell’entroterra delle regioni tirreniche e sui rilievi delle isole maggiori. Temperature massime stazionarie o in leggero calo, ma sempre molto elevate, per lo più comprese tra 32 e 39 gradi. Venti deboli a regime di brezza, con qualche rinforzo da est in Valpadana, da nord altrove; temporanee raffiche nelle aree temporalesche. Mari poco mossi; solo localmente mossi l’Adriatico e lo Ionio.

Previsioni meteo per giovedì 13 agosto

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio locale aumento dell’instabilità, con temporali isolati su Alpi occidentali, rilievi tra Lazio e Abruzzo, Appennino meridionale e zone montuose di Sicilia e Sardegna. Temperature massime in lieve rialzo al Nord, per lo più stazionarie altrove; caldo sempre intenso in gran parte d’Italia. Venti deboli a regime di brezza, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali al Centro-Sud e sull’alto Adriatico. Mari poco mossi; solo localmente mossi l’Adriatico e lo Ionio.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 12 Agosto ore 16:48

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