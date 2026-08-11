Meteo: fino al weekend di Ferragosto caldo e afa! Quando la svolta?

La lunga e intensa ondata di calore (la quarta della stagione iniziata a fine luglio), in base alla tendenza indicata dai principali modelli di previsione, terminerà molto probabilmente tra il 17 e il 19 agosto, a partire dalle regioni settentrionali.

Fino a tutto il week-end di Ferragosto infatti l’Anticiclone africano resterà protagonista, insieme al caldo intenso, spesso anche afoso, di giorno come di notte. Tuttavia, nella seconda parte di questa settimana, i picchi più alti di temperatura non dovrebbero superare i 36-38 gradi.

In questo tipo di circolazione atmosferica, le uniche eventuali precipitazioni che potranno verificarsi sono dei temporali di calore, soprattutto tra pomeriggio e sera e sulle zone montuose, più occasionalmente in pianura: localmente anche di forte intensità, ma sicuramente non risolutivi sul fronte siccità, che resta su livelli drammatici al Nord e destinata ad aggravarsi ulteriormente.

Un nuovo clima, più caldo e caratterizzato da eventi estremi, che si riflette negativamente sia sulle temperature delle acque superficiali dei nostri mari, sia sulla rapida fusione dei ghiacciai, e che presenta il conto anche economico per gli ingenti danni causati dalle sempre più frequenti ondate di calore e i prolungati periodi di siccità. Tutto questo ha origine dal cambiamento climatico in atto, con una preoccupante accelerazione del riscaldamento a scala globale, che colpisce uno degli hot spot climatici più sensibili del pianeta, ovvero il bacino del Mediterraneo.

Le previsioni meteo per mercoledì 12 agosto

Tempo in prevalenza soleggiato, molto caldo e afoso. Al mattino locali rovesci solo nel basso Piemonte, sereno o velato altrove; da metà giornata aumento della nuvolosità sui rilievi, associata a isolati rovesci e temporali, più probabili nelle Alpi, lungo tutto l’Appenino e nelle zone interne delle regioni tirreniche e delle Isole maggiori.

Temperature senza grandi variazioni, con le massime per lo più comprese tra 32 e 39 gradi. All’alba valori generalmente tra 21 e 27 gradi. Venti deboli settentrionali o a regime di brezza, temporanee raffiche nelle aree temporalesche. Mari quasi tutti calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 13 agosto

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio locale aumento dell’instabilità, con temporali isolati su Alpi occidentali, rilievi tra Lazio e Abruzzo, Appennino meridionale e zone montuose di Sicilia e Sardegna. In serata cessano ovunque le precipitazioni. Temperature massime per lo più stazionarie. Venti deboli e mari poco mossi.