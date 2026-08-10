FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, Ferragosto con caldo intenso poi possibile tregua: la tend...

Meteo, Ferragosto con caldo intenso poi possibile tregua: la tendenza

Caldo opprimente per tutta la settimana di Ferragosto ma dal 17 agosto possibile cambio di scenario a partire dal Centro-nord. La tendenza meteo
Tendenza10 Agosto 2026 - ore 11:02 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza10 Agosto 2026 - ore 11:02 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Le ondate di calore, come quella che sta opprimendo l’Italia in queste settimane, si sono fatte più frequenti, brutali e persistenti a causa dell’irresponsabile emissione in atmosfera di quantità sempre più grandi di gas a effetto serra, prodotti soprattutto, ma non solo, dalla combustione di carburanti fossili. Combustione che continua massicciamente nonostante i chiari avvertimenti lanciati dagli scienziati da almeno 40 anni. L’ondata di calore in corso, la quarta dell’estate 2026, ha preso avvio durante gli ultimi giorni di luglio e proseguirà verosimilmente per tutta la settimana, anche se leggermente attenuata rispetto alla fase più acuta dei primi giorni di agosto. Per l’inizio della prossima settimana i modelli più aggiornati indicano la probabile erosione della cupola anticiclonica a partire dalle regioni centro settentrionali, le quali potranno forse essere attraversate nuovamente dalle perturbazioni atlantiche.

Tendenza meteo: Ferragosto con sole e caldo afoso poi possibile tregua dal 17 agosto

Giovedì 13 tempo prevalentemente soleggiato su tutte le regioni. Temperature: rispetto al giorno precedente in leggero calo in Sicilia e sulle zone interne del Sud; senza variazioni di rilievo altrove. Venti: per lo più deboli e settentrionali. Nella seconda parte del giorno sviluppo di temporali di calore isolati sulle Alpi occidentali, nel basso Lazio, nelle zone interne della Sicilia meridionale, sul lato Tirrenico della Calabria e della Basilicata.

Venerdì 14 cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature: stazionarie o in leggera diminuzione. Venti generalmente deboli. Nel pomeriggio temporali di calore isolati sulle Alpi occidentali, nelle zone interne delle isole maggiori e della Calabria.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, caldo e afa ancora protagonisti sull’Italia
    Tendenza9 Agosto 2026

    Meteo, caldo e afa ancora protagonisti sull’Italia

    Caldo e afa restano ancora protagonisti sull’Italia: l’anticiclone africano domina fino a Ferragosto, poi potrebbe arrivare un primo cambiamento
  • Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: anticiclone africano ancora protagonista
    Tendenza8 Agosto 2026

    Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: anticiclone africano ancora protagonista

    Anticiclone africano in rinforzo: caldo intenso in aumento nei prossimi giorni, con valori estremi verso Ferragosto su gran parte d’Italia
  • Meteo: settimana di Ferragosto al via con caldo intenso e qualche temporale
    Tendenza7 Agosto 2026

    Meteo: settimana di Ferragosto al via con caldo intenso e qualche temporale

    La tendenza meteo per la settimana di Ferragosto indica una nuova impennata della calura tra 11 e 14 agosto, con nuovi rialzi anche al Nord.
  • Meteo: caldo estremo fino a Ferragosto, solo una breve pausa. Ecco dove
    Tendenza6 Agosto 2026

    Meteo: caldo estremo fino a Ferragosto, solo una breve pausa. Ecco dove

    La tendenza meteo per il weekend e l'inizio della prossima settimana, quella che ci condurrà al Ferragosto, vede ancora temperature molto elevate
Ultime newsVedi tutte
Meteo, caldo e afa ancora protagonisti sull’Italia
Tendenza9 Agosto 2026
Meteo, caldo e afa ancora protagonisti sull’Italia
Caldo e afa restano ancora protagonisti sull’Italia: l’anticiclone africano domina fino a Ferragosto, poi potrebbe arrivare un primo cambiamento
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: anticiclone africano ancora protagonista
Tendenza8 Agosto 2026
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: anticiclone africano ancora protagonista
Anticiclone africano in rinforzo: caldo intenso in aumento nei prossimi giorni, con valori estremi verso Ferragosto su gran parte d’Italia
Meteo: settimana di Ferragosto al via con caldo intenso e qualche temporale
Tendenza7 Agosto 2026
Meteo: settimana di Ferragosto al via con caldo intenso e qualche temporale
La tendenza meteo per la settimana di Ferragosto indica una nuova impennata della calura tra 11 e 14 agosto, con nuovi rialzi anche al Nord.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 11 Agosto ore 05:06

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154