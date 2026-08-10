Meteo, Ferragosto con caldo intenso poi possibile tregua: la tendenza

Le ondate di calore, come quella che sta opprimendo l’Italia in queste settimane, si sono fatte più frequenti, brutali e persistenti a causa dell’irresponsabile emissione in atmosfera di quantità sempre più grandi di gas a effetto serra, prodotti soprattutto, ma non solo, dalla combustione di carburanti fossili. Combustione che continua massicciamente nonostante i chiari avvertimenti lanciati dagli scienziati da almeno 40 anni. L’ondata di calore in corso, la quarta dell’estate 2026, ha preso avvio durante gli ultimi giorni di luglio e proseguirà verosimilmente per tutta la settimana, anche se leggermente attenuata rispetto alla fase più acuta dei primi giorni di agosto. Per l’inizio della prossima settimana i modelli più aggiornati indicano la probabile erosione della cupola anticiclonica a partire dalle regioni centro settentrionali, le quali potranno forse essere attraversate nuovamente dalle perturbazioni atlantiche.

Tendenza meteo: Ferragosto con sole e caldo afoso poi possibile tregua dal 17 agosto

Giovedì 13 tempo prevalentemente soleggiato su tutte le regioni. Temperature: rispetto al giorno precedente in leggero calo in Sicilia e sulle zone interne del Sud; senza variazioni di rilievo altrove. Venti: per lo più deboli e settentrionali. Nella seconda parte del giorno sviluppo di temporali di calore isolati sulle Alpi occidentali, nel basso Lazio, nelle zone interne della Sicilia meridionale, sul lato Tirrenico della Calabria e della Basilicata.

Venerdì 14 cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature: stazionarie o in leggera diminuzione. Venti generalmente deboli. Nel pomeriggio temporali di calore isolati sulle Alpi occidentali, nelle zone interne delle isole maggiori e della Calabria.