Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: anticiclone africano ancora protagonista

Dopo una temporanea flessione in atto nelle regioni settentrionali in questo weekend, l’anticiclone africano, anche secondo le ultime proiezioni, tornerà a rinforzarsi e a essere ovunque protagonista assoluto nella settimana che ci porterà al Ferragosto, con una ripresa del caldo molto intenso anche al Nord. Le prospettive sono quindi di una prosecuzione della severa ondata di calore almeno fino al fine settimana di Ferragosto, o forse anche oltre.

È infatti vero che, verso l’inizio della settimana successiva, si intravedrebbe una tendenza a correnti in quota con componente leggermente più nord-occidentale e ad anomalie della massa d’aria un po’ meno marcate, ma al momento tutto ciò giustificherebbe solo un’attenuazione del caldo più estremo, non la fine dell’ondata di calore con un rientro delle temperature verso valori più normali.

Nel frattempo, anzi, vi sarebbe il rischio di un’intensificazione della calura tra mercoledì 12 e Ferragosto, con temperature nuovamente su valori diffusamente estremi e, quindi, con un ulteriore aggravamento della situazione sul fronte della siccità. Gli unici fenomeni rimangono infatti i temporali di calore che, nonostante la violenza di alcuni episodi, non possono rappresentare una vera soluzione su larga scala.

Martedì 11 agosto sarà una giornata diffusamente soleggiata e caratterizzata da caldo intenso, per lo più anche in leggero aumento. La nuvolosità cumuliforme in sviluppo nelle ore più calde della giornata nelle aree montuose potrà dar luogo a isolati temporali di calore, più probabili sulle Alpi orientali e tra l’interno dell’Abruzzo e il basso Lazio; fenomeni più sporadici nel resto delle Alpi e dell’Appennino e nella Sicilia orientale.

Temperature stabili o in lieve aumento, su valori ben oltre la norma sia nelle minime sia nelle massime, con picchi pomeridiani compresi tra 35 e 40 gradi. Venti localmente moderati di Maestrale sul medio e basso Adriatico, a ridosso delle coste laziali e nel nord della Sicilia; venti per lo più deboli, regolati dalle brezze, altrove.

Seguiranno altre giornate del tutto simili, sempre all’insegna del tempo stabile, molto caldo e prevalentemente soleggiato e siccitoso. L’instabilità pomeridiana potrebbe temporaneamente accentuarsi mercoledì 12 sulle Alpi centro-occidentali e divenire, giovedì 13, in generale più scarsa.