Meteo: settimana di Ferragosto al via con caldo intenso e qualche temporale

Le ondate di calore, il nome che diamo al fenomeno che sta opprimendo l’Italia in questi giorni, si sono fatte più frequenti, intense e persistenti a causa della sconsiderata emissione in atmosfera di quantità sempre più massicce di gas ad effetto serra, prodotti soprattutto, ma non solo, dalla combustione di carburanti fossili.

L’ondata di calore in corso, la quarta dell'estate 2026, ha preso avvio durante gli ultimi giorni di luglio e proseguirà probabilmente almeno fino a Ferragosto.

Anche nella settimana di Ferragosto insiste l'ondata di calore con qualche sporadico temporale: la tendenza meteo

Lunedì 10 cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Nelle ore più calde della giornata sporadici temporali di calore nelle zone interne della Calabria e della Sicilia. Tra pomeriggio e sera brevi rovesci o temporali isolati sulle zone alpine (più probabili tra Dolomiti e Alpi orientali) e sull’Appennino emiliano. Venti deboli quasi ovunque. Temperature in leggera diminuzione all’estremo Sud, stabili o in leggero rialzo altrove.

Martedì 11 tempo soleggiato e molto caldo. Possibili temporali di calore sulle aree alpine, sulle Prealpi, sull’Appennino emiliano ed abruzzese. Temperature in rialzo al Nord. Venti per lo più deboli.

Per le giornate successive, e con ogni probabilità almeno fino a Ferragosto, i modelli confermano la tendenza già delineata nei giorni scorsi, vale a dire la persistenza di una vasta area anticiclonica protesa sopra il nostro Paese, garanzia di tempo stabile, siccità e caldo intenso in tutto il Paese.



