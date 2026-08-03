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Meteo: tra 7 e 9 agosto lieve attenuazione della calura! Al Nord rischio temporali

La tendenza meteo da giovedì 6 agosto vede un caldo sempre intenso sull'Italia ma con una parziale e lieve attenuazione tra il 7 e il 9 agosto.
Tendenza3 Agosto 2026 - ore 13:04 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza3 Agosto 2026 - ore 13:04 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Anche nella seconda parte della settimana l’area mediterranea e l’Europa meridionale resteranno sotto l’influenza del promontorio anticiclonico nord africano col suo carico di aria molto calda responsabile della severa ondata di calore in atto anche sull’Italia dalla metà della scorsa settimana. Più a nord, sui Paesi centro-settentrionali del continente, la circolazione atmosferica sarà caratterizzata dalle correnti ondulate atlantiche che favoriranno condizioni di tempo sicuramente più variabile e fresco.

Queste correnti, pur rimanendo mediamente distanti dalle nostre regioni, riusciranno comunque a indebolire di tanto in tanto il bordo settentrionale dell’anticiclone influenzando il tempo soprattutto al Nord dove, soprattutto da venerdì 7, si prevede un incremento dell’instabilità con possibile sviluppo di temporali non solo sui monti, ma anche in pianura. 

Le temperature, dopo un giovedì 6 ancora estremamente caldo da nord a sud, negli ultimi giorni della settimana subiranno un calo per lo più sulle regioni settentrionali, mentre nel resto del Paese, magari con qualche oscillazione, il caldo intenso si farà ancora sentire con picchi sempre diffusamente oltre i 35 gradi. Le ultime proiezioni indicano una situazione molto simile anche all’inizio della prossima settimana.

Successivamente, il grado di incertezza è troppo elevato per consentire una previsione minimamente attendibile, pertanto al momento non è possibile individuare la fine definitiva della calura. Di fatto, pur con qualche variazione, questa quarta ondata di calore sembra intenzionata a proseguire senza sosta ancora per diversi giorni, concentrandosi maggiormente al Centro-Sud, mentre per il Nord occorrerà prestare attenzione ai possibili fenomeni intensi. 

Tra venerdì e domenica lieve attenuazione dell'ondata di calore: la tendenza meteo

Giovedì 6 tempo in prevalenza soleggiato. Nelle ore centrali del giorno aumento della nuvolosità sulle zone montuose, con possibili rovesci o temporali più probabili sulle Alpi, nell’Appennino Calabro-Lucano e nelle zone interne delle Isole. Temperature in leggero aumento al Centro-Nord; massime fino a 33-38 gradi, con picchi di 39-40 gradi nella Val Padana orientale e nelle zone interne della penisola. Venti a regime di brezza, con qualche rinforzo di Maestrale sulle Isole. 

Venerdì 7 tempo inizialmente soleggiato, a parte nubi e qualche temporale al Nord-Est e sulla Lombardia orientale. Nel pomeriggio sviluppo di temporali localmente intensi sui rilievi del Nord, nella Lombardia occidentale, in Piemonte e, in forma più sporadica, anche sull’Appennino centro-meridionale e rilievi della Sicilia. L’instabilità potrebbe insistere anche fra la sera e la notte su parte del Nord. Temperature massime in calo al Nord, in Toscana e sulla Sardegna occidentale, ma ancora ingenerale sopra la media; senza grosse variazioni altrove con valori sempre molto elevati. Venti in rinforzo nei settori occidentali del Paese e in corrispondenza dei temporali. 

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Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Agosto ore 13:04

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