Meteo, il caldo opprimente proseguirà anche la prossima settimana

La lunga ed intensa ondata di calore che sta opprimendo il Paese (una situazione, ricordiamolo sempre, resa possibile ed anzi molto più frequente dall’alta concentrazione di gas ad effetto serra emessi irresponsabilmente in atmosfera dalle attività umane) proseguirà ancora per alcuni giorni.

Martedì 4 agosto nuvolosità in aumento sulla Sardegna e sulle Alpi occidentali; cielo in prevalenza sereno sul resto delle regioni. Nel pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali sparsi sulle aree alpine occidentali; temporali di calore isolati su Alpi orientali, Appennino abruzzese e lucano. Temperature stabili o in locale rialzo. Venti deboli, per lo più a regime di brezza.

Mercoledì 5 agosto tempo soleggiato e molto caldo su tutte le regioni. Nelle ore pomeridiane probabili temporali di calore sparsi lungo l’Appennino centro-meridionale; temporali occasionali sulle aree alpine. Temperature senza grandi variazioni rispetto alla giornata precedente.

Stabilità atmosferica e temperature estremamente alte probabilmente caratterizzeranno anche le successive giornate di giovedì e venerdì. Gli ultimi aggiornamenti suggeriscono che nel corso del weekend della prossima settimana sarà possibile osservare un’attenuazione dell’ondata di calore sulle regioni settentrionali.