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Meteo: agosto al via con clima bollente! 40 gradi e afa opprimente

L'ondata di calore entra nel vivo in particolare nel primo weekend di agosto con caldo no stop e picchi di 41-42 gradi possibili in Sardegna.
Previsione31 Luglio 2026 - ore 13:23 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il mese di agosto si apre con la quarta severa ondata di calore dell’anno in piena azione sull’Italia e su mezzo continente: partita ufficialmente mercoledì 29 luglio, ci accompagnerà almeno fino all’8 di agosto, coinvolgendo in pieno l’Europa meridionale e buona parte di quella centro-orientale, a causa di una imponente risalita verso nord-est dell’anticiclone africano. Nel corso della prossima settimana probabili temperature record fino a 40-41 gradi tra l'Europa centrale e i Paesi Balcanici.

Sul nostro Paese i picchi più elevati, a partire dal weekend e per tutta la prossima settimana, si stabilizzeranno sui 39-40 gradi, attesi con maggiore probabilità su Emilia Romagna, regioni centrali, Puglia e Sardegna, ma con punte estreme non escluse fino ai 41-42 gradi tra il 5 e l’8 di agosto. Caldo fuori controllo anche in montagna, con lo zero termico che si manterrà tra i 4500-4800 metri.

Attenzione: l’accumulo costante di umidità nei bassi strati causerà un aumento del disagio percepito e dello stress termico, fino a molto intenso o localmente estremo, con notti tropicali e temperature all’alba difficilmente sotto i 24-25 gradi. Il quadro appena descritto aggraverà ulteriormente il problema della siccità in diverse aree del Paese già in pesante deficit idrico (particolarmente al Nord-Ovest, ad esempio con il prosciugamento del Lago Maggiore lungo la sponda varesina dove il livello idrometrico è sceso di 1 metro in 5 settimane), del rischio incendi e della fusione dei ghiacciai alpini, già in forte sofferenza. Restate aggiornati e seguite le precauzioni della Protezione Civile per contenere quanto più possibile i rischi sulla salute causati dalla forte canicola dei prossimi giorni.

Le previsioni meteo per sabato 1 agosto

Tempo generalmente soleggiato, con caldo e afa a tratti anche molto intensi. Tra pomeriggio e tarda sera rischio di temporali di calore nel settore alpino, specie quello centro-orientale, su Trentino Alto Adige, Dolomiti e, occasionalmente, lungo la dorsale centro-settentrionale. Prima dell’alba e poi di nuovo nella notte su domenica non si escludono locali focolai temporaleschi anche sulla valle padana centro-occidentale.

Temperature minime per lo più comprese tra 21 e 27 gradi; massime tra 32 e 38 gradi, con picchi di 39-40 su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Venti a prevalente regime di brezza, salvo raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 2 agosto

Tempo generalmente soleggiato ed estremamente caldo, con afa a tratti pesante e opprimente. Si rinnova e si accentua leggermente il rischio di temporali di calore, tra pomeriggio e sera, nel settore alpino, lungo la dorsale appenninica e attorno ai rilievi della Sicilia. Nelle prime ore della mattina non si escludono residui fenomeni temporaleschi della notte nel nord della Lombardia.

Temperature invariate: minime per lo più comprese tra 21 e 28 gradi; massime tra 32 e 38 gradi, con picchi di 39-40 su Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Venti a prevalente regime di brezza, salvo raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 31 Luglio ore 16:31

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