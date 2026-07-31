Meteo: ultimo giorno di luglio con caldo in ulteriore aumento!

Il mese di luglio si chiude con la quarta severa ondata di calore dell’anno: partita ufficialmente mercoledì 29, ci accompagnerà almeno fino all’8 di agosto, coinvolgendo in pieno l’Europa meridionale e buona parte di quella centro-orientale, a causa di una imponente risalita verso nord-est dell’anticiclone africano. In questa porzione di continente si supereranno i 35 gradi, ma con probabili picchi intorno ai 40 gradi tra la Penisola iberica, il sud della Francia e i Paesi balcanici, passando ovviamente per l’Italia.

Sul nostro Paese i picchi più elevati, a partire dal weekend e per tutta la prossima settimana, si stabilizzeranno sui 39-40 gradi, attesi con maggiore probabilità su Emilia Romagna, regioni centrali, Puglia e Sardegna, ma con punte estreme non escluse fino ai 41-42 gradi tra il 5 e l’8 di agosto. Caldo fuori scala anche in montagna, con lo zero termico che salirà fino a 4600-4900 metri.

Attenzione: l’accumulo costante di umidità nei bassi strati causerà un aumento del disagio percepito e dello stress termico, fino a molto intenso o localmente estremo, con notti tropicali e temperature all’alba difficilmente sotto i 24-25 gradi. Il quadro appena descritto aggraverà ulteriormente il problema della siccità in diverse aree del Paese già in pesante deficit idrico (particolarmente al Nord-Ovest), del rischio incendi e della fusione dei ghiacciai alpini, già in forte sofferenza. Restate aggiornati e seguite le precauzioni della Protezione Civile per contenere quanto più possibile i rischi sulla salute causati dalla forte canicola dei prossimi giorni.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 31 luglio

Tempo in prevalenza soleggiato, con caldo e afa diffusamente intensi. Da segnalare lo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna attorno ai rilievi: addensamenti più consistenti dal pomeriggio nel settore alpino-prealpino e sulla pianura piemontese, associati ad alcuni rovesci o isolati temporali di calore. Tra sera e notte potrebbero essere coinvolte anche le pianure della Lombardia e il Trentino.

Temperature massime in generale lieve aumento; valori pomeridiani compresi ovunque tra 31 e 37 gradi, con picchi di 38-39 gradi sulla bassa valle padana, su Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Venti a prevalente regime di brezza, salvo forti raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo sabato 1 agosto

Tempo generalmente soleggiato, con caldo e afa a tratti anche molto intensi. Si ribadisce il rischio di temporali di calore, tra pomeriggio e tarda sera, nel settore alpino centro-orientale, su Trentino Alto Adige, Dolomiti e, occasionalmente, lungo la dorsale centro-settentrionale. Nella notte non si escludono isolati focolai temporaleschi sulla valle padana centro-occidentale.

Temperature minime per lo più comprese tra 21 e 27 gradi; massime tra 32 e 38 gradi, con picchi di 39-40 su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Venti a prevalente regime di brezza, salvo raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.