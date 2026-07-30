FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo 30 luglio: la quarta ondata di calore si fa sentire! 40 gra...

Meteo 30 luglio: la quarta ondata di calore si fa sentire! 40 gradi nei prossimi giorni

Oggi, giovedì 30, si intensifica il caldo con picchi di 38 gradi mentre nei prossimi giorni al Centro-Sud si potrà superare la soglia dei 40°C.
Previsione30 Luglio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione30 Luglio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

La nuova ondata di calore appena iniziata (la quarta della stagione) si conferma lunga e molto intensa. L’Anticiclone africano, responsabile di questa fase anomala, occupa il Mediterraneo e si spingerà in diversi Paesi europei insieme alla sua massa d’aria eccezionalmente calda.

In Italia il tempo in prevalenza stabile e la quasi totale assenza di precipitazioni, tranne locali temporali di calore sulle Alpi, sarà associato ad un graduale rialzo termico che nei prossimi giorni arriverà a punte massime 38-40 gradi, con caldo anomalo anche in montagna, con lo zero termico fino a 4600-4800 metri.

Inoltre, l’accumulo di umidità nei bassi strati porterà ad un elevato disagio, con notti tropicali e temperature all’alba difficilmente inferiori a 25-26 gradi. Queste condizioni aggraveranno ulteriormente il problema della siccità in diverse aree del Paese, aumenteranno il rischio di propagazione degli incendi e contribuiranno alla fusione dei ghiacciai alpini, già in forte sofferenza.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 30 luglio

Su tutte le regioni tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Da segnalare lo sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature minime e massime in generale aumento.

Valori pomeridiani compresi ovunque tra 32 e 37 gradi, con picchi di 38 gradi nelle aree di pianura e nelle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna. Venti deboli, a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 31 luglio

Cielo inizialmente sereno ovunque, con poche nubi sparse in mattinata sulle Alpi e nel basso versante tirrenico. Nel pomeriggio nubi e instabilità con sviluppo di rovesci e isolati temporali, su Alpi, Prealpi e pianura piemontese. Altrove cielo ancora sereno o poco nuvoloso. In serata i temporali potranno insistere soprattutto su Alpi e Prealpi centrali.

Temperature in ulteriore aumento sia nei valori minime che nelle massime; punte vicine ai 40 gradi possibili in pianura padana e nell’interno delle regioni centrali tirreniche. Venti deboli, di Maestrale nel medio e basso Tirreno. Mari poco mossi.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: fine luglio con caldo estremo! L'apice nel weekend
    Previsione30 Luglio 2026

    Meteo: fine luglio con caldo estremo! L'apice nel weekend

    La quarta ondata di calore ci accompagnerà per diversi giorni, dunque avremo giornate soleggiate e molto calde. L'apice della calura nel weekend
  • Meteo: fine luglio con caldo estremo! Afa e disagio notturno
    Previsione29 Luglio 2026

    Meteo: fine luglio con caldo estremo! Afa e disagio notturno

    Le previsioni meteo per domani, 30 luglio, indicano una giornata molto calda e afosa con aumento del disagio notturno e del rischio incendi.
  • Meteo: al via una nuova ondata di calore! Le previsioni di oggi, 29 luglio
    Previsione29 Luglio 2026

    Meteo: al via una nuova ondata di calore! Le previsioni di oggi, 29 luglio

    Le previsioni meteo per oggi, 29 luglio, indicano un tempo instabile in Sicilia mentre altrove sarà più soleggiato con caldo in aumento.
  • Meteo 29 luglio: al via nuova ondata di calore! Afa e caldo in aumento
    Previsione29 Luglio 2026

    Meteo 29 luglio: al via nuova ondata di calore! Afa e caldo in aumento

    Oggi, mercoledì 29 luglio, l'Italia viene ufficialmente investita dalla quarta ondata di calore della stagione che si preannuncia intensa e lunga
Ultime newsVedi tutte
Meteo: caldo e afa opprimenti fino al 7-8 agosto. 41-42°C al Centro-Sud
Tendenza30 Luglio 2026
Meteo: caldo e afa opprimenti fino al 7-8 agosto. 41-42°C al Centro-Sud
La tendenza meteo per la prossima settimana conferma l'insistenza dell'ondata di calore con picchi prossimi ai 42 gradi possibili al Centro-Sud.
Meteo: primo fine settimana di agosto estremamente caldo e afoso!
Tendenza29 Luglio 2026
Meteo: primo fine settimana di agosto estremamente caldo e afoso!
La tendenza meteo per il primo weekend di agosto indica un clima bollente con picchi diurni di 40 gradi e minime in alcuni casi di 26-28 gradi.
Meteo: agosto al via con caldo africano, afa e pochi temporali sui rilievi
Tendenza28 Luglio 2026
Meteo: agosto al via con caldo africano, afa e pochi temporali sui rilievi
La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana, a cavallo tra la fine di luglio e agosto, indica un caldo decisamente oltre la norma.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Luglio ore 12:38

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154