Meteo: al via una nuova ondata di calore! Le previsioni di oggi, 29 luglio

Il mese di luglio sta per concludersi con l’inizio di una nuova severa ondata di calore, che da oggi (mercoledì 29 luglio) ci accompagnerà per quasi tutta la prima settimana di agosto, coinvolgendo anche diversi Paesi europei, per effetto dell’espansione dell’anticiclone africano. In molte aree del nostro continente si supereranno i 35 gradi, ma con probabili picchi record intorno ai 40 gradi.

Sul nostro Paese, a partire da venerdì 31, si potranno toccare punte di 38-40 gradi, mentre il picco potrebbe registrarsi tra il 4 e il 6 agosto. Caldo anomalo anche in montagna, con lo zero termico che salirà fino a 4600-4800 metri.

Inoltre, il graduale accumulo di umidità nei bassi strati causerà un aumento del disagio percepito, con notti tropicali e temperature all’alba difficilmente inferiori a 25-26 gradi. Queste condizioni aggraveranno ulteriormente il problema della siccità in diverse aree del Paese, aumenteranno il rischio incendi e contribuiranno alla fusione dei ghiacciai alpini, già in forte sofferenza.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 29 luglio

Tempo ancora variabile in Sicilia, con il rischio di rovesci o isolati temporali nel corso della giornata, più probabili nel pomeriggio e nei settori centro-occidentali dell’isola. Nel resto del Paese tempo quasi ovunque stabile e soleggiato, salvo lo sviluppo di locali temporali, tra pomeriggio e sera, sulle zone alpine della Lombardia e in Trentino Alto Adige.

Temperature massime per lo più in aumento, con valori compresi tra 29 a 36 gradi. Venti deboli, salvo rinforzi da est tra il basso Ionio e il canale di Sicilia dove i mari risulteranno mossi; calmi o poco mossi i restanti settori.

Le previsioni meteo per giovedì 30 luglio

Su tutte le regioni tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Da segnalare lo sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature minime e massime in generale aumento.

Valori pomeridiani compresi ovunque tra 30 e 37 gradi, con picchi di 38 gradi nelle aree di pianura e nelle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna. Venti deboli, a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.