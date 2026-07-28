Meteo: tempo instabile al Sud! Caldo in aumento al Centro-Nord

Le ultime elaborazioni modellistiche a nostra disposizione confermano, per i prossimi giorni, il rinforzo e l’espansione dell’anticiclone africano verso l’Italia e il continente europeo: direttamente investita sarà l’Europa meridionale, ma in parte anche quella centrale e orientale, alle prese, ufficialmente da mercoledì 29, con un’altra severa ondata di calore (la quarta di quest’anno) dalle caratteristiche eccezionali per intensità e durata.

Si tratta, infatti, di una fase anticiclonica con una massa d’aria estremamente anomala, che potrebbe persistere sulle nostre regioni italiane almeno fino al 7-8 agosto, con picchi massimi intorno o poco oltre i 40 gradi e possibili nuovi record. Col passare dei giorni aumenterà il disagio percepito e dunque lo stress termico fino a livelli molto elevati a causa dei crescenti tassi di umidità e dunque del clima via via più afoso in pianura padana e delle notti tropicali, con minime all’alba spesso superiori a 25 gradi.

Caldo fuori scala anche in montagna, con lo zero termico sulle Alpi oltre i 4500 metri di quota e fino a sfiorare i 5000 m. Inoltre, la prevista assenza di precipitazioni di rilievo nei Paesi europei raggiunti dall’Anticiclone aggraverà il problema della siccità nelle aree già in forte deficit idrico, influendo negativamente sulle già drammatiche condizioni favorevoli al propagarsi degli incendi.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 28 luglio

Tempo tra il variabile e l’instabile all’estremo Sud, con alcuni rovesci o temporali più probabili nel pomeriggio nelle aree interne/montuose e tirreniche della Sicilia, più occasionalmente anche lungo l’Appennino calabro-lucano. Dalla sera tendenza al miglioramento. Nel resto del Paese tempo stabile e soleggiato, salvo temporanei annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi, ma con basso rischio di eventuali fenomeni.

Temperature massime in ulteriore lieve calo su Puglia, Calabria e Sicilia, in aumento al Centro-Nord. Punte diffusamente fino a 34-35 gradi, con picchi di 36 nelle regioni tirreniche e al Sud. Venti in attenuazione. Mari: mossi i bacini del Sud e delle Isole.

Le previsioni meteo per mercoledì 29 luglio

Permangono condizioni di variabilità sulla Sicilia, con il rischio di alcuni rovesci o isolati temporali sparsi nel corso della giornata, più probabili nel pomeriggio e nei settori centro-occidentali dell’isola. Nel resto del Paese tempo quasi ovunque stabile e soleggiato, salvo lo sviluppo di locali temporali, tra pomeriggio e sera, sulle aree alpine centro orientali e in Trentino Alto Adige.

Temperature minime in aumento al Centro-Nord e Sardegna; massime per lo più in aumento, con valori generalmente compresi tra 29 a 36 gradi. Venti deboli, salvo rinforzi da est tra il basso Ionio e il canale di Sicilia dove i mari risulteranno mossi; calmi o poco mossi i restanti settori.