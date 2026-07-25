Meteo, nuova ondata di caldo in vista: la tendenza per fine luglio

Martedì 28 luglio all’estremo Sud e sulla Sicilia tempo instabile, particolarmente sull’isola, su bassa Campania e Calabria dove sarà maggiore il rischio di alcuni rovesci o temporali nel corso della giornata. Non si escludono fenomeni di una certa entità, ma estremamente localizzati. Nel resto del Paese tempo stabile e soleggiato, salvo temporanei annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi. Temperature: massime in calo al Sud e sulla Sicilia dove soffierà una vivace ventilazione settentrionale; in lieve aumento altrove, ovunque generalmente comprese tra 29 e 35 gradi.

Tendenza meteo: si profila una nuova ondata di caldo africano

Mercoledì 29 luglio ulteriore miglioramento anche sulle estreme regioni meridionali, con passaggio a tempo ovunque stabile e soleggiato. Scarsi e modesti gli eventuali annuvolamenti ad evoluzione diurna attorno alle aree montuose. Temperature in generale aumento, con valori massimi diffusamente fin verso i 34-35 gradi e picchi fino a 36 nelle aree interne e di pianura. Venti deboli, salvo gli ultimi locali rinforzi da nord tra Puglia, Canale d’Otranto e mar Ionio.

L’aumento delle temperature di mercoledì sarà il preludio ad una ormai sempre più probabile nuova ondata di calore che investirà l’Italia (e non solo) tra fine luglio e la prima decade di agosto. A portarla, ovviamente, sarà l’anticiclone africano, in rinforzo ed espansione verso tutta l’Europa meridionale, ma in parte anche verso l’Europa centrale (specie le regioni alpine) e orientale.

Attenzione: gli ultimi dati a nostra disposizione confermano che siamo di fronte ad un’ondata di calore di eccezionale intensità, associata a possibili nuovi record assoluti di temperatura e con valori fino ai 40-42 gradi al Nord come al Centro-Sud a partire dal primo weekend di agosto.