Meteo, perturbazione in arrivo: domenica 26 luglio rischio di forti temporali

Dopo il rapido transito del fronte temporalesco che ha interessato il medio Adriatico e il Sud, un’altra perturbazione atlantica (la nr. 7 del mese) investirà il Paese tra sabato sera e lunedì. Si tratta di un fronte temporalesco più attivo del precedente, capace di generare ancora una volta fenomeni localmente forti, con possibilità di grandine, nubifragi e forti raffiche di vento soprattutto nelle regioni settentrionali e in Toscana. Nel pomeriggio di sabato raggiungerà le Alpi, per poi, tra la sera e la notte, estendersi a tutto il Nord-Ovest e alla Toscana; la giornata più critica sarà quella di domenica, quando l’instabilità con nubi e temporali sarà diffusa in gran parte del Centro-Nord, fino a lambire la Campania; i venti sono previsti in deciso rinforzo, e proprio a causa dei venti meridionali il Sud e la Sicilia vivranno nel fine settimana un breve episodio di caldo intenso soprattutto domenica, smorzato poi lunedì dall’instabilità legata all’arrivo del fronte. Da martedì in avanti si conferma un nuovo rinforzo dell’anticiclone africano verso l’Italia e l’Europa centro-occidentale, con tempo nuovamente più stabile ma anche via via sempre più caldo con temperature in costante aumento. Tra mercoledì e giovedì è ormai molto probabile l’inizio di una nuova intensa ondata di caldo (la quarta dell’anno); dovrebbe coinvolgere l’intero Paese e dovrebbe persistere per almeno tutta la prima settimana di agosto. Sono nuovamente attese temperature record, soprattutto nel Nord e Centro Italia.

Previsioni meteo per sabato 25 luglio

Sulle Alpi e al Nord-Ovest primi annuvolamenti già in mattinata, seguiti da un progressivo peggioramento: tra pomeriggio e sera primi rovesci e temporali, più diffusi nella notte quando raggiungeranno anche l’alta Toscana, con rischio di locali nubifragi, grandine e raffiche di vento. Nel resto del Paese tempo generalmente stabile e soleggiato, con alcune velature in Sardegna e regioni centrali. Temperature massime in rialzo al Nord-Est, in Emilia e nelle regioni adriatiche; in ulteriore lieve calo in Sicilia. Venti meridionali sui mari di ponente, moderati intorno alla Sardegna e sull’alto Tirreno; ultimi rinforzi da nord tra il canale d’Otranto e lo Ionio orientale. Forti raffiche nelle aree temporalesche. Mari in prevalenza mossi.

Previsioni meteo per domenica 26 luglio

Inizio di giornata con rovesci e temporali in quasi tutte le regioni del Nord e del Centro, tranne Abruzzo e Molise; nel pomeriggio nubi quasi dappertutto, con parziali schiarite sulle Isole e al Sud; temporali più diffusi nelle regioni centrali e nel Triveneto, a carattere isolato nel resto del Nord e in Campania. Temperature massime in diminuzione al Centro-Nord, in temporaneo rialzo al Sud e Sicilia. Giornata ventosa per venti meridionali e mari mossi o molto mossi.