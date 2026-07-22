Meteo, nel weekend del 25-26 luglio perturbazione in transito. Stop alla calura

L’afflusso di correnti più fresche di origine nord atlantica nella giornata di sabato 25 luglio riporterà le temperature su valori prossimi alla norma in tutta la penisola, con un calo sensibile anche in Sicilia; l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica alle regioni di Nord-Ovest però richiamerà un’intensa ventilazione meridionale sulla Sardegna e sui mari occidentali, che poi si estenderà domenica 26 alla Sicilia, ai mari e alle regioni meridionali, fino a quasi tutto l’Adriatico. Per questa ragione domenica le temperature torneranno a salire sensibilmente al Meridione e in Sicilia.

La perturbazione in oggetto, la numero 7 del mese di luglio, secondo gli ultimi aggiornamenti, darà luogo ad un moderato peggioramento nella seconda parte di sabato sulle zone alpine e al Nord-Ovest, per poi domenica raggiungere il resto del Nord e le regioni centrali, con precipitazioni localmente intense, specie all’estremo Nord-Est, in Umbria e Toscana.

L’evoluzione successiva seppure ancora affetta da un notevole margine di incertezza, vede condizioni per lo più stabili e soleggiate in gran parte del Paese, ma con ancora una ventilazione sostenuta di Maestrale lunedì 27 sulle Isole maggiori e sui mari circostanti. Nel corso della prossima settimana le temperature sono previste in generale su valori estivi, ma senza eccessi rispetto alle medie climatiche.

Sabato 25 luglio tempo inizialmente stabile e soleggiato su tutto il Paese. Tra il pomeriggio e la sera tendenza a peggioramento su Valle d’Aosta, Piemonte, ovest e nord della Lombardia, interessate da piogge e temporali; nella notte i fenomeni si estenderanno a Liguria, Toscana e alle Alpi e Prealpi orientali; Un po’ di nuvole dal pomeriggio anche nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, prevalenza di sereno nel resto del Centro-Sud e in Sicilia. Venti in rinforzo su Sardegna, Liguria e Tirreno.

Domenica 26 il peggioramento con rovesci e temporali si concentrerà su Alpi, regioni di Nord-Est, Emilia Romagna e gran parte delle regioni centrali; parziale miglioramento al Nord-Ovest; un po’ di nuvole si spingeranno al Sud e in Sicilia. Venti moderati o tesi su tutti i mari.